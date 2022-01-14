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天才建築師鳥巢建築大賞 東石鰲鼓濕地下周登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
鰲鼓濕地解說服務團隊3月將帶領大家共賞鰲鼓最特別的鳥世界。圖／嘉義林區管處提供
鰲鼓濕地解說服務團隊3月將帶領大家共賞鰲鼓最特別的鳥世界。圖／嘉義林區管處提供

春節將近，林務局嘉義林區管理處18日起至3月20日，將在嘉義縣東石鰲鼓濕地東石自然生態展示館，舉辦鳥兒建築師系列活動，鳥巢建築工法大公開，展出多種獨特鳥巢標本及鳥巢照片，邀請民眾見證鳥兒們的「都市計畫」。

鳥類繁殖期間為確保平安順利孕育下一代，鳥爸爸、鳥媽媽們從築巢就開始構思如何順應環境，挑選適合材料構築，搭配堆疊或編織的方法，克服自然界重重危機，因此發展出「杯狀巢」、「碗狀巢」、「平台巢」、「袋巢」、「浮台巢」等五花八門精巧鳥巢設計。

例如五色鳥在枯木中鑽洞營巢、赤腰燕於住家屋簷下以泥丸黏成隧道、水雉及小鷿鷉的巢會隨潮水而上下、小環頸鴴 將蛋直接產在礫石灘上，形形色色令人讚嘆，系列活動將展出7種鳥巢標本及8種珍貴的鳥巢照片，邀請屏東縣鳥會理事長吳正文老師，3月13日（周日）下午2點到4點分享鳥類巢寄生，帶領大家一同認識鳥巢的秘密。

除認識鳥巢，安排3月6日、3月13日2個周日上午9點半至中午進行戶外定點解說服務，由鰲鼓濕地生態旅遊解說團隊選擇最佳鳥況位置，帶您一起共賞鰲鼓濕地最特別的鳥世界，更多關於「鳥兒建築師」活動資訊，請追蹤「鰲鼓濕地粉絲團」臉書的系列貼文，掌握第一手訊息，或洽電東石自然生態展示館（05）3601801。

鳥巢建築大賞18日起至3月20日止在鰲鼓濕地東石自然生態展示館展出。圖／嘉義林區管處提供
鳥巢建築大賞18日起至3月20日止在鰲鼓濕地東石自然生態展示館展出。圖／嘉義林區管處提供
鳥類為了孕育下一代，會順應環境構築出不同型態的鳥巢。圖／嘉義林區管處提供
鳥類為了孕育下一代，會順應環境構築出不同型態的鳥巢。圖／嘉義林區管處提供

鰲鼓濕地 建築 東石

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