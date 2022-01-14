全家便利商店推「家用快篩試劑、三麗鷗口罩」限時優惠

面對疫情升溫，為加強個人對病毒的抵抗力，中央流行疫情指揮中心於明天（1月15日）重啟1922預約平台，加速第3劑疫苗的預約及施打。全家便利商店提醒民眾留意個人防護措施，正確配戴口罩、落實手部清潔消毒、做好實聯制，全家便利商店App也上線「防疫地圖」功能，只要點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量，哪些門市有販售快篩試劑、口罩、酒精、乾洗手、保健食品通通查得到，避免前往門市卻撲空的困擾。

全家便利商店門市推出「單入福爾威創家用檢測組」，售價350元，即日起至2月8日單件300元、2件490元。另有「三麗鷗美樂蒂成人醫療口罩」、「三麗鷗布丁狗成人醫療口罩」、「三麗鷗美樂蒂&彼安諾成人醫療口罩」、「三麗鷗大耳狗成人醫療口罩」，每袋5片裝售價99元，即日起至2月8日每件半價優惠。

因應民眾於疫情期間更重視個人保健，便利攜帶、即時補充的保健食品需求增加，全家便利商店門市即日起至2月8日推出多款保健營養品優惠活動，指定老協珍人蔘精任選第2件6折優惠，指定葡萄王保健品第2件享6折優惠。