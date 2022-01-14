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全家便利商店推「家用快篩試劑、三麗鷗口罩」限時優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店App上線「防疫地圖」功能，點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App上線「防疫地圖」功能，點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量。圖／全家便利商店提供

面對疫情升溫，為加強個人對病毒的抵抗力，中央流行疫情指揮中心於明天（1月15日）重啟1922預約平台，加速第3劑疫苗的預約及施打。全家便利商店提醒民眾留意個人防護措施，正確配戴口罩、落實手部清潔消毒、做好實聯制，全家便利商店App也上線「防疫地圖」功能，只要點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量，哪些門市有販售快篩試劑、口罩、酒精、乾洗手、保健食品通通查得到，避免前往門市卻撲空的困擾。

全家便利商店門市推出「單入福爾威創家用檢測組」，售價350元，即日起至2月8日單件300元、2件490元。另有「三麗鷗美樂蒂成人醫療口罩」、「三麗鷗布丁狗成人醫療口罩」、「三麗鷗美樂蒂&彼安諾成人醫療口罩」、「三麗鷗大耳狗成人醫療口罩」，每袋5片裝售價99元，即日起至2月8日每件半價優惠。

因應民眾於疫情期間更重視個人保健，便利攜帶、即時補充的保健食品需求增加，全家便利商店門市即日起至2月8日推出多款保健營養品優惠活動，指定老協珍人蔘精任選第2件6折優惠，指定葡萄王保健品第2件享6折優惠。

同步於全家便利商店App「隨買跨店取」推出「桂格高麗人蔘滋補液」、「桂格雙效活靈芝滋補液」，即日起至1月15日同品項3瓶特價147元，每位會員限購2組。

全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至1月15日推出「桂格雙效活靈芝滋補液」同品項3瓶特價147元，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至1月15日推出「桂格雙效活靈芝滋補液」同品項3瓶特價147元，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
老協珍麥蘆卡蜂蜜人蔘精60ml，售價79元，全家便利商店門市即日起至2月8日同品牌任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
老協珍麥蘆卡蜂蜜人蔘精60ml，售價79元，全家便利商店門市即日起至2月8日同品牌任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App上線「防疫地圖」功能，點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App上線「防疫地圖」功能，點選App內「地圖趣」中的「防疫地圖」，就能查詢附近門市防疫相關用品的販售品項及數量。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市推出「三麗鷗美樂蒂成人醫療口罩」、「三麗鷗布丁狗成人醫療口罩」、「三麗鷗美樂蒂&彼安諾成人醫療口罩」、「三麗鷗大耳狗成人醫療口罩」，每袋5片裝售價99元，即日起至2月8日每件半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店門市推出「三麗鷗美樂蒂成人醫療口罩」、「三麗鷗布丁狗成人醫療口罩」、「三麗鷗美樂蒂&彼安諾成人醫療口罩」、「三麗鷗大耳狗成人醫療口罩」，每袋5片裝售價99元，即日起至2月8日每件半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至1月15日推出「桂格高麗人蔘滋補液」同品項3瓶特價147元，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至1月15日推出「桂格高麗人蔘滋補液」同品項3瓶特價147元，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供

口罩 便利商店 疫情

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