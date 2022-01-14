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金牪餐廳賣888元限量福袋 最大獎是超過萬元的全牛宴

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」。圖／業者提供
金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」。圖／業者提供

農曆春節將到，各超商與百貨公司都推出福袋搶客，金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」限量販售活動，只要888元就可以把超過1100元的超值商品買回家；購買福袋還可抽幸運紅包，內含13800元的金牪全牛宴、金牪特選牛肉火鍋吃到飽餐券等，即日起開始販售，限量 300份，售完為止。

金牪餐廳表示，這次首賣的福袋，福袋外包裝為金牪獨家文青風設計帆布袋，MIT製作超厚耐磨材質及特殊加長背帶設計，可做為購物袋或日常外出使用，福袋內含「金虎福&金虎財」春節禮盒，特製的大紅色八邊形禮盒內含金牪限量牛肉粒，南棗核桃糕、鳳梨牛軋糖等各式爽口零食及特別設計的「金虎福&金虎財」春聯，是過年送禮的最佳選擇。

此外，農曆春節期間金牪餐廳及販賣部不限金額消費還可獲得「金牪虎年紅包袋2入」乙份，限量1000份，送完為止。金牪官網https://www.kinyanlab.com/ 

金牪餐廳是旅天下透過金門畜試所場域經營，打造金門最新旅遊景點，農曆春節期間歡迎民眾至畜試所走春，到園區內休閒農場體驗飼養梅花鹿、孔雀等可愛動物及騎馬的趣味，前往金牪餐廳體驗純正金門酒糟牛製作而成的牛肉料理、加入金門高梁及濃郁黑糖製作而成的金牪高梁特調系列飲品。

金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」限量販售活動，只要888元就可以把超過1100元的超值商品買回家。圖／業者提供
金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」限量販售活動，只要888元就可以把超過1100元的超值商品買回家。圖／業者提供

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