金牪餐廳賣888元限量福袋 最大獎是超過萬元的全牛宴

農曆春節將到，各超商與百貨公司都推出福袋搶客，金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」限量販售活動，只要888元就可以把超過1100元的超值商品買回家；購買福袋還可抽幸運紅包，內含13800元的金牪全牛宴、金牪特選牛肉火鍋吃到飽餐券等，即日起開始販售，限量 300份，售完為止。

金牪餐廳表示，這次首賣的福袋，福袋外包裝為金牪獨家文青風設計帆布袋，MIT製作超厚耐磨材質及特殊加長背帶設計，可做為購物袋或日常外出使用，福袋內含「金虎福&金虎財」春節禮盒，特製的大紅色八邊形禮盒內含金牪限量牛肉粒，南棗核桃糕、鳳梨牛軋糖等各式爽口零食及特別設計的「金虎福&金虎財」春聯，是過年送禮的最佳選擇。

此外，農曆春節期間金牪餐廳及販賣部不限金額消費還可獲得「金牪虎年紅包袋2入」乙份，限量1000份，送完為止。金牪官網https://www.kinyanlab.com/