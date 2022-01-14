金牪餐廳賣888元限量福袋 最大獎是超過萬元的全牛宴
農曆春節將到，各超商與百貨公司都推出福袋搶客，金牪餐廳為迎接開業以來的第一個農曆春節，特別推出了「2022金牪春節福袋」限量販售活動，只要888元就可以把超過1100元的超值商品買回家；購買福袋還可抽幸運紅包，內含13800元的金牪全牛宴、金牪特選牛肉火鍋吃到飽餐券等，即日起開始販售，限量 300份，售完為止。
金牪餐廳表示，這次首賣的福袋，福袋外包裝為金牪獨家文青風設計帆布袋，MIT製作超厚耐磨材質及特殊加長背帶設計，可做為購物袋或日常外出使用，福袋內含「金虎福&金虎財」春節禮盒，特製的大紅色八邊形禮盒內含金牪限量牛肉粒，南棗核桃糕、鳳梨牛軋糖等各式爽口零食及特別設計的「金虎福&金虎財」春聯，是過年送禮的最佳選擇。
此外，農曆春節期間金牪餐廳及販賣部不限金額消費還可獲得「金牪虎年紅包袋2入」乙份，限量1000份，送完為止。金牪官網https://www.kinyanlab.com/
金牪餐廳是旅天下透過金門畜試所場域經營，打造金門最新旅遊景點，農曆春節期間歡迎民眾至畜試所走春，到園區內休閒農場體驗飼養梅花鹿、孔雀等可愛動物及騎馬的趣味，前往金牪餐廳體驗純正金門酒糟牛製作而成的牛肉料理、加入金門高梁及濃郁黑糖製作而成的金牪高梁特調系列飲品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言