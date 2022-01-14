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暨南大學食物中毒疫調 南投衛生局不排除腹瀉群聚症

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供

國立暨南大學傳出學校餐廳有集體食物中毒情形，針對不少同學反應吃過台灣小吃的食物後，陸續有數十名學生先後出現狂拉肚子的情況，南投縣衛生局上午疫調後表示，截至中午為止，統計4天內共有63人產生症狀，其中46人食用台灣小吃的食物，5人就醫、1人自行服藥，目前狀況還好已無大礙。

南投衛生局獲報後隨即派員前往暨南大學學生餐廳，針對店家進行疫調，並在現場進行採樣留樣檢體及環境檢體，未來會盡速送至食品藥物管理署檢驗，初步發現四天內有腸胃不適症狀的共有63人，其中46人食用同一家台灣小吃的食物，但12日前天的34人，是拉肚子最多的一天。

衛生局透露目前發病同學的狀況還好，已無大礙，中毒拉肚子同學目前大多於寢室休養，症狀主要為腹瀉頭暈，不排除是腹瀉群聚症，也有可能是諾羅病毒造成，未來還要進行作業環境檢體、從業人員、發病同學的檢體採集，並送中央食藥署化驗，才能做最後的判斷。

主秘曾永平指出，目前已經查出前天有34名學生疑似因「鴨肉飯」產生腹瀉狀況，已經進行法定的校安通報，食物檢體已留存，會進一步彙整後，依衛生單位通報程序進行通報與化驗；餐點提供廠商，也已於13日晚進行預防性停業，若確認是店家的責任，不排除會予以解約。

學務處也將將透過校內門診中心醫師，進行後續診療、追蹤、與關心，確切掌握學生最新狀況，若有學生因拉肚子而影響到期末考，也會請教務處協助同學進行補考。

國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行發病同學、環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行發病同學、環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供
國立暨南大學學校餐廳傳出集體食物中毒情形，南投縣衛生局上午進行環境及食物檢體的疫調。圖／南投衛生局提供

衛生局 拉肚子 小吃

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