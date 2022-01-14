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北市動保處去年稽查百件寵物食品 查獲3成標示不符

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市動物保護處今天表示，去年抽驗近百件市售寵物食品，全數符合法定標準。圖／台北市動物保護處提供
台北市動物保護處今天表示，去年抽驗近百件市售寵物食品，全數符合法定標準。圖／台北市動物保護處提供

北市動物保護處今天表示，去年抽驗近百件市售寵物食品，全數符合法定標準，但另稽查109件寵物食品的商品標示及產品或業者申報情形，查獲33件標示不符或未依法申報，其中以寵物零食標示不合格率最高，而不合格者都已輔導業者限期完成改善。

北市動保處表示，台北市自2011年起開辦寵物食品抽驗工作，2015年更配合動物保護法加入寵物食品商品標示稽查。去年主動抽驗96件市售寵物食品品質，依近3年檢測病原微生物與有害健康物質安全容許量結果，皆符合法定標準，並於官網公布合格名單供飼主選購寵物食品參考。

北市動保處表示，另外也同步稽查台北市市售寵物食品商品標示計109件，查獲標示不符或未依法申報等違規率高達30%，動保處提醒，寵物食品業者務必依動物保護法規定完整標示商品資訊，並至「行政院農委會寵物食品申報網」完成資料申報，提升寵物食品安全與福利，維護消費者權益同時可避免受罰。

北市動保處表示，寵物食品抽驗項目主要針對法定的病原微生物與有害健康物質含量檢測，病原微生物包含沙門氏桿菌及致病性大腸桿菌，有害健康物質則有黄麴毒素、三聚氰胺及鉛、鎘、汞、砷4種重金屬，去年送驗的96件產品，分類有乾飼料59件，罐頭25件、奶製品5件及零食7件，經委託專業實驗室進行372件微生物與有害健康物質安全容許量檢測，結果皆符合法定標準。

另外，北市動保處稽查109件寵物食品，包含乾飼料60件，罐頭25件、奶製品5件及零食19件，其中查獲33件標示不符或未依法申報，佔30%，又以寵物零食標示不合格率最高，計12件，都已完成改善，未有被裁罰情形。

動保處表示，若經動保處通知屆期不改善者，分別可依寵物標示不合格者，處新台幣3至15萬元罰鍰，未依法於網路申報產品或業者資訊，處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

寵物 北市

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