種植加了這一味 草莓產量增多14.8%又變甜
為了協助轄區草莓觀光採果經營，農委會苗栗農改場試驗出一種肥料，可讓草莓提早開花。
苗栗場表示，叢枝菌根菌是天然存在土壤中的有益真菌，苗栗農改場與農委會農試所經過兩年合作，提前在草莓育苗期接種，結果顯示，草莓苗生長初期並非頭好壯壯，而是地上部稍微短小，但是根部卻較健壯。
持續觀察草莓定植在田間後，接種叢枝菌根菌的草莓苗第一次收穫期產量比未接種者高出14.8%，天氣晴朗時接種，可以較未接種處理顯著提高果實糖度1.7°Brix且不影響糖酸比。
苗栗場說，「叢枝菌根菌」能與90％陸地植物根部形成共生關係，萌發的孢子從植物根毛進入根部後，並將菌絲伸出根外，協助宿主吸收養分和水分，促進植物生長及增加產量，又因該菌具有穩定大量繁殖能力的孢子，可製成微生物肥料產品。
苗栗場表示，草莓苗的根中增加有益菌，幼苗會粗壯且根旺、第一期果多、風味佳、大大的提升農民收益5%以上，有利於觀光採果經營，是草莓產業的明日之星。
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