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同合農科商務會館藝術、休閒商務空間過年訂房率達七成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，共有106間房，6種房型，和室房型。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，共有106間房，6種房型，和室房型。記者劉星君／攝影

農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，商務會館除提供輕食咖啡廳、展賣場、會議訓練教室、住宿、複合式餐飲等多功能生活機能服務，還可以結合園區內觀賞水族展示廳、草間彌生公共藝術及環湖步道生態綠意景觀，打造屏東地區舉辦商務會議、教育訓練、觀光及休閒旅遊的新據點。

同合農科商務會館行銷企劃主任李岡蒲說，商務會館去年9月試營運，頗受好評，接下來農曆春節，農科旁就是屏東熱帶農業博覽會的會場，農曆春節訂房率約有六七成。會館房型除雙人、四人房外，另外也有親子房、和室房、無障礙房等房型，多元選擇。

農科指出，農業生物科技園區2006年開園，將233公頃腹地面積蛻變成為超過100家農企業投資進駐產業聚落，引進投資額達140億元以上，營造六大產業聚落，發揮產業群聚效應，創造約2600名就業人口數。園區進駐率超過9成，目前擴區165公頃腹地加入，腹地面積由現有233公頃，擴增為400公頃，可再提供近94公頃素地，讓60家以上廠商租地自建廠房，擴大園區產業聚落規模。

農科表示，扶植產業加值及創新研發過程，發現農企業以中小型企業為主，組織型態規模不大，公司所晉用的人員面臨無法全面顧及各專業領域困境，解決農企業人才培育學用落差及缺工問題，農科園區在農委會協助下，向行政院爭取經費建置同合農科商務會館，打造產業人才培育新基地。

農科指出，同合農科商務會館，全館占地約830坪，南、北二棟，2樓有與屏東大學合作，設置數位科技VAR的親子遊憩室等。會館共106間獨立主題式客房，晨起沿著園區柳月湖環湖步道森呼吸，還可眺望北大武山。

農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，共有106間房，6種房型，親子房。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，共有106間房，6種房型，親子房。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，2樓與屏東大學合作建置數位科技VR親子遊憩空間。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，2樓與屏東大學合作建置數位科技VR親子遊憩空間。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，一樓空間有輕食咖啡廳。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運，一樓空間有輕食咖啡廳。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影
農委會屏東農業生物科技園區建置「同合農科商務會館」今開幕正式營運。記者劉星君／攝影

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