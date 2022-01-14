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衝春節觀光商機 遊客到台南住宿加碼送50元「夜市券」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市推出住宿除了贈送「台南好康券」之外，還加碼送面額50元的「台南夜市券」，可到台南10處夜市消費抵用，期限到2月16日。圖／台南市觀旅局提供
台南市推出住宿除了贈送「台南好康券」之外，還加碼送面額50元的「台南夜市券」，可到台南10處夜市消費抵用，期限到2月16日。圖／台南市觀旅局提供

為衝刺春節觀光商機，台南市推出住宿除了贈送「台南好康券」之外，還加碼送面額50元的「台南夜市券」，民眾可到台南10處夜市消費抵用，期限到2月16日。由於適逢疫情升溫，南市府呼籲遊客來台南「住宿迺夜市」必須遵守防疫規定，包括戴口罩、不邊走邊吃等，才能保護自己與他人。

台南市觀光旅遊局去年9月推出「台南好康券」，入住台南配合活動的合法旅宿，每人每晚贈送1張好康券，迄今發行量已突破百萬張。市府加碼「台南夜市券」，每張面額50元，發送日期從1月17日到2月6日，每天限量發送500張，2月1日到2月5日每天再多送300張，共1萬2000張，可到限定10處夜市消費，可抵用到2月16日。

市長黃偉哲指出，為打造「安心」觀光旅遊環境，要求業者落實防疫措施，包括環境清潔、人員健康管理及衛生管理、民眾防疫措施等。

觀旅局長郭貞慧表示，民眾只須掃描「台南好康券」票面專屬QR碼，輸入2021台南好康券流水編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再到7-11 ibon機台兌換實體票券，每張面額50元，就能到台南市限定夜市攤位消費抵用，除了大家所熟知的「大大武花大武花」大東夜市、武聖夜市、花園夜市之外，還有安平區新永華夜市、玉井區玉井夜市、永康區復華夜市、新營區中華路夜市、東區仁和夜市、北區小北成功夜市、新市區新市傳統夜市可使用。

經發局長陳凱凌說，這次活動特別邀集台南10大夜市一起參與，歡迎旅客來台南品嘗，因現今疫情持續升溫，呼籲來台南觀光的民眾在旅途期間務必遵守各項防疫規定，例如戴口罩、不邊走邊吃等。

夜市券 台南 疫情

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