台塑關懷列車把愛送到家 「虎年送福」千餘低收戶感心

「人間喜慶康平世，虎歲承歡幸福春」，台塑企業今天啟動春節低收入戶慰問關懷列車，寒冬送暖，把愛心送到家，志工團分組到麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉及大城鄉七鄉鎮共千餘戶，發放春節慰問金，溫馨滿園迎新春。

台塑麥寮管理部指出，這次受惠低收戶多達1295戶低收入戶，活動自2011年開辦迄今，累計已有44140戶次受惠，捐贈金額高達2億多元。

新春慰問志工團由台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑，率涉外組同仁像聖誕老公公到各村送愛心，每戶致贈3000元禮金，因最近氣溫驟降，今年特別加贈PTC陶瓷電暖器，讓低收入戶家庭在年節期間，不受風寒充滿暖意，讓受助者「揪感心」。

三盛村長許智斌說，遠親不如近鄰，台塑企業和廠區週邊各村做好鄰居，每逢重要節慶對低收家庭挨家挨戶送禮，平常也不時關懷弱勢，他每年也陪志工團送禮，深深感受溫馨，尤其春節即將到來「虎年送福」，大家都珍惜台塑企業這份情意，溫暖在心。

台塑企業積極推動ESG永續經營理念，在企業治理營運(Governance)同時，兼顧環境保護(Environment)並善盡企業社會責任(Social)，除低收入戶三節關懷送暖，也年年辦理急難救助、優秀子弟獎助學金、獨居老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等公益項目。