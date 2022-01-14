腎病用藥培力普羅鈣錠舊配方恐變色 730萬顆回收

衛福部食藥署今天公布，腎病用藥「培力普羅鈣錠667毫克」，因舊配方可能導致藥品變色出現黃斑，目前已採新配方，舊配方共38批、730萬顆，將於2月7日前預防性回收。

衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，培力藥品工業股份有限公司生產的培力普羅鈣錠667毫克，先前曾接獲藥品不良品通報，為避免使用舊來源矯味劑的藥品因使用者存放不當導致產出黃斑，預防性回收共38批藥品。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪說，培力普羅鈣錠屬處方用藥，成分為醋酸鈣，主要用於腎衰竭末期的高磷酸鹽血症，年用量約1200萬多顆，同成分藥品市占率約一半。

洪國登表示，去年有醫院通報這款藥品白色藥錠上出現黃斑，曾啟動18批、約350萬顆藥品回收。經廠商調查確認是藥品使用的矯味劑受到光線、溫度或存放時間影響，導致藥錠變色。

洪國登說明，矯味劑的用途類似香精或香料，讓藥品吃起來沒這麼苦，調查發現是矯味劑本身變色，而非藥品主成分受影響；目前這家廠商已更換新配方，因此將舊配方藥品共38批、約730萬顆，於2月7日前預防性回收。

食藥署呼籲，請醫療院所與藥局配合回收作業，並立即停止調劑與供應，而患者則勿自行任意停藥，若有疑慮應儘速回診開立其他藥品。