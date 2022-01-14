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助弱勢家庭過年 唐氏症基金會募年菜贈北市府社會局

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影
唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影

年關將近，為了讓身障家戶開心過年，唐氏症基金會募集將近兩千份愛心年菜捐贈台北市政府，將贈送給台北市身障家庭以及特教學校學生。社會局局長周榆修說，社會局不只是服務的團隊，他希望也是有溫度的團隊，感謝今天合作的各單位一起把愛傳遞出去，這是一個善的循環。

台北市政府社會局今天舉辦「唐氏症基金會送年菜傳遞愛」捐贈年菜記者會，唐氏症基金會募集超過1800份年菜捐贈台北市政府，菜色包括紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排及味噌虱目魚丸湯，共三菜一湯。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會發起「送愛募集活動」至今已邁入第9年，捐贈年菜除了可提供唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會，也可以讓他們將親手包裝的禮盒媒合到最需要的家庭，讓一份愛轉動為二份。

林正俠說，曾經有一位身心障礙的父親告訴他，快過年了希望和孩子享用熱熱的年菜，但因為沒有工作沒有收入，願望無法實現，他聽了很難過，希望募集愛心年菜的活動能繼續下去，照顧這些弱勢家庭，讓他們也能過好年。

周榆修說，林正俠是個非常有效率的行動派，雖然基金會一直向社會局道謝，但社會局也要謝謝基金會，這是一個善的循環，希望社會局不只是服務的團隊，也能是有溫度的團隊，讓善的循環能持續下去。

社會局表示，這次由唐氏症基金會所發起的春節年菜募集活動，受到社會大眾熱烈迴響，全台共募得了7800組年菜禮盒，除了透過台北市政府社會局轉贈給需要的家庭，也將與台中市、新竹市、新北市等其他縣市政府合作，一起響應將資源與愛傳送全台各地。

唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影
唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影
唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局，局長周榆修(左)表達感謝。記者徐偉真／攝影
唐氏症基金會募集將近2千份愛心年菜捐贈台北市政府社會局，局長周榆修(左)表達感謝。記者徐偉真／攝影

年菜 唐氏症

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