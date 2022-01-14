快訊

整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

服務生、廚師確診 環保署：內用若想採免洗餐具這樣做

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署表示，根據廢清法的規定，因為疫情或水情可以開放使用一次性免洗餐具，各縣市政府可以依照狀況自行決定，只需向環保署備案即可。本報資料照片
環保署表示，根據廢清法的規定，因為疫情或水情可以開放使用一次性免洗餐具，各縣市政府可以依照狀況自行決定，只需向環保署備案即可。本報資料照片

台灣本土疫情升溫，桃園包括西堤的服務生，以及瓦成廚師都確診，疫情在當地餐飲業傳播，除了服務人員戴口罩外，也引發是否暫時改用免洗餐具的討論；環保署表示，目前都依照規定進行，尚未有縣市政府提出；各縣市政府可依法自行決定，只須向環保署備查即可。

根據廢清法21條授權的免洗餐具限制使用公告顯示，如果是因為區域性缺水或發生傳染病，地方主管機關，為了確保飲食衛生安全、防止疫情擴散，可同意轄內全部或部分政府部門、公私立學校、百貨公司，購物中心量販業者在一定期間暫時提供免洗餐具。

環保署回收機管會執秘謝炳輝表示，去年北部疫情升溫，中央宣布疫情升級三級時，環保署有下通函給地方環保局，各地方政府可依照縣市政府自己的疫情狀況，可暫時提供免洗餐具，確保飲食衛生安全預防疫情擴散；現在桃園疫情相對嚴峻，還沒有縣市政府來備查，若需要桃園市政府同意就可以，只要向環保署備查即可。

去年因為缺水，洗滌餐具困難，加上疫情期間，當時多個地方政府都曾提案討論、或申請暫時放寬夜市、市場飲食攤使用一次性免洗餐具；依照法律規定，因水情開放使用，並沒有限制使用時間，但若是因為疫情嚴峻，而暫時開放使用一次性免洗餐具，則限制開放90天。

根據得暫時提供免洗餐具的情形包括區域性缺水或發生傳染病；限制使用對象因清洗設備故障或其他原因致無法清洗餐具，且於無法清洗餐具的原因發生後36小時內，向地方主管機關提出暫時提供免洗餐具的申請；另外，還有缺水或傳染病情形，範圍已跨及數地方主管機關管轄區域者，得逕由中央主管機關同意。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全台唯一「空汙總量管制區」 高屏將可拍賣空汙抵換來源

立委學者指高價活水機致癌物超標 消保處：已下令回收

美參議員提案：一旦俄進犯烏克蘭 將付慘痛代價

增加經濟誘因 環保署預告空污抵換拍賣辦法

相關新聞

燒餅油條飄香 喚醒一天的經典眷村味

眷村的早晨，總是從香味四溢的燒餅和剛出爐冒著蒸氣的包子開始。高雄有許多燒餅油條老字號，數十年不變的好味道，不僅讓附近居民每天準時報到，也成了世代傳承的美味記憶。

低溫特報！ 14縣市今晚至明晨寒冷 恐跌破10度

中央氣象局發布低溫特報，今晚至明天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，嘉義以北及金門局部地區有10度以下氣溫...

千萬富豪都這樣存錢！儲蓄7要點「小錢也要省、睡飽很重要」

每個人都想變有錢，而想要累積財富，平時就必須養成良好的儲蓄習慣。日本網站「All About」就分析，那些可以存到一億日幣（相當於新台幣2397萬元）的人，都有哪些特徵。

服務生、廚師確診 環保署：內用若想採免洗餐具這樣做

台灣本土疫情升溫，桃園包括西堤的服務生，以及瓦成廚師都確診，疫情在當地餐飲業傳播，除了服務人員戴口罩外，也引發是否暫時改...

戴口罩為何還被傳染？ 醫提出正確戴口罩的7大建議

明明戴口罩了，為何還會被傳染？國內胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書（ https://www.facebook.com/oo...

種植加了這一味 草莓產量增多14.8%又變甜

為了協助轄區草莓觀光採果經營，農委會苗栗農改場試驗出一種肥料，可讓草莓提早開花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。