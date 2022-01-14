服務生、廚師確診 環保署：內用若想採免洗餐具這樣做

台灣本土疫情升溫，桃園包括西堤的服務生，以及瓦成廚師都確診，疫情在當地餐飲業傳播，除了服務人員戴口罩外，也引發是否暫時改用免洗餐具的討論；環保署表示，目前都依照規定進行，尚未有縣市政府提出；各縣市政府可依法自行決定，只須向環保署備查即可。

根據廢清法21條授權的免洗餐具限制使用公告顯示，如果是因為區域性缺水或發生傳染病，地方主管機關，為了確保飲食衛生安全、防止疫情擴散，可同意轄內全部或部分政府部門、公私立學校、百貨公司，購物中心量販業者在一定期間暫時提供免洗餐具。

環保署回收機管會執秘謝炳輝表示，去年北部疫情升溫，中央宣布疫情升級三級時，環保署有下通函給地方環保局，各地方政府可依照縣市政府自己的疫情狀況，可暫時提供免洗餐具，確保飲食衛生安全預防疫情擴散；現在桃園疫情相對嚴峻，還沒有縣市政府來備查，若需要桃園市政府同意就可以，只要向環保署備查即可。

去年因為缺水，洗滌餐具困難，加上疫情期間，當時多個地方政府都曾提案討論、或申請暫時放寬夜市、市場飲食攤使用一次性免洗餐具；依照法律規定，因水情開放使用，並沒有限制使用時間，但若是因為疫情嚴峻，而暫時開放使用一次性免洗餐具，則限制開放90天。

根據得暫時提供免洗餐具的情形包括區域性缺水或發生傳染病；限制使用對象因清洗設備故障或其他原因致無法清洗餐具，且於無法清洗餐具的原因發生後36小時內，向地方主管機關提出暫時提供免洗餐具的申請；另外，還有缺水或傳染病情形，範圍已跨及數地方主管機關管轄區域者，得逕由中央主管機關同意。