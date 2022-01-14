春節出遊注意！公路總局發布台17及台86易塞及替代道路

公路總局表示，2022年春節連續假期自1月29日起至2月6日共9天，台南地區「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」及「台17線139 K~142K（五王大橋~北門）路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸以提升旅遊品質。交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。

為紓解台86線歸仁至關廟車潮，將於連假期間每日8-12時於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，並由台南市政府警察局管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，皆將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道。

為維持道路通暢，春節期間原則停止施工，但仍有北門「台61線王爺港橋改善工程」、新營「台1線急水溪橋橋梁改建工程」及將軍-北門「台61線南鯤鯓橋至華安橋等九座橋整修工程」等工區無法恢復；請民眾遵守現場管制，行經施工路段時請減速慢行、小心駕駛。另「台20線玉井橋改建工程」預計春節前通車，屆時玉井地區交通更加順暢。

為避免台84線北門交流道壅塞，另規劃往台84線及學甲市區的替代道路，建議台17線由南鯤鯓南下往學甲、麻豆方向的民眾，可行駛南9線轉台84線橋下道路至學甲交流道，再行匯入台84線繼續東行；或改道171線前往學甲市區。

台61線目前規劃為國道新竹-台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，並可連接台78、台82及台84等快速公路，建議民眾可於假期間返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。

為維護行車安全，交通部公路總局第五區養護工程處在台61線北門至將軍路段增設警急避難空間4處，提供用路人在遇到事故時有躲避空間，以避免二次傷害。