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台灣燈會在高雄2月15日登場 高鐵這2天加開北上列車

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵公司宣布台灣燈會加班車資訊。本報資料照片
高鐵公司宣布台灣燈會加班車資訊。本報資料照片

2022年「台灣燈會」預計於2月15日在高雄盛大舉辦。為服務旅客賞燈與出遊需求，台灣高鐵公司今天宣布，將分別於2月19日（周六）、20日（周日）晚間9時15分自左營站加開一班北上列車至台中站，並自1月21日下周五凌晨零時起同步開放購票。

此外，台灣高鐵公司說，即日起，更推出多樣化賞燈旅遊行程；其中，「高鐵飯店聯票」提供旅客訂房加購高鐵標準車廂車票最低七折起的超值優惠，每家飯店還提供不同的虎年好禮，同時，「高鐵假期」為賞燈旅客推出專屬豐富行程，全程專人接送。

高鐵公司說，該次燈會採用「愛河灣」及「衛武營」雙主場設計，結合高雄流行音樂中心及衛武營國家藝術文化中心兩大國際場館，希望打造一場光的盛會，推動城市夜間光影美學運動。

高鐵公司說，外縣市旅客前往高雄，首選「高鐵飯店聯票」產品，高鐵與29家高雄在地飯店合作，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠，各家飯店也提供不同的加碼優惠。

高鐵公司說，以捷絲旅（高雄站前館）為例，高鐵旅客燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，即享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列三罐。

此外，想要輕鬆出遊的旅客，高鐵公司說，也提供高雄地區「高鐵假期」住房及租車等眾多優惠商品，及三條「台灣燈會在高雄」豐富行。

高鐵公司說，其中一日來回行程包括：高雄駁二‧衛武營燈會‧台灣眷村文化1日豐富行、以及六龜寶來溫泉．愛河灣燈區1日豐富行；若想安排兩天一夜的行程，則可選擇含住宿的六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店兩日豐富行。以上豐富行行程均含高鐵車票加專車接接送及燈區賞燈，二人即可成行。

除了賞燈之外，高鐵公司說，今年燈會期間高雄市觀光局還特別推出「高雄餐盤發見計畫」，挑選出多家具有米其林摘星實力的餐酒館，讓旅客大飽眼福之餘也大飽口福。

高鐵公司說，推薦選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票加住房，除了加贈飲料兌換券，還享飯店館內餐飲折扣85折，每人只需3850元起。

高鐵公司說，選擇飯店聯票專案，旅客入住高雄晶英國際行館、H2O水京棧國際酒店、高雄萬豪酒店、漢來大飯店、比歐緻居等五家指定飯店，則限量贈送高鐵聯名水一瓶。

高鐵公司提醒，2月15日元宵節當天主燈開燈後，預計燈會將進入新一波高潮，除將調整部分晚間車次之自由座車廂數，並將分別於2月19及20日二天晚間9時15分自左營站加開一班前往台中北上區間列車。上述二班次列車將自121日凌晨零時起同步開放購票。

高鐵公司燈會期間加開班次。圖／高鐵公司提供
高鐵公司燈會期間加開班次。圖／高鐵公司提供

高鐵 台灣燈會

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