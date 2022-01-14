南投7度低溫！日夜溫差達17度 吳德榮：明天氣溫回升

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨新竹以南晴朗無雲、東半部有較多雲層。因冷空氣強、又有輻射冷卻加成，今晨已創此波強烈大陸冷氣團的平地低溫紀錄。

今天平地最低氣溫依序為：南投中寮鄉7.0度、南投消防署訓練中心測站7.2度、雲林縣古坑（花卉中心）測站7.7度。

吳德榮說，其他各地區的平地最低氣溫，北部的桃園楊梅區10.0度，南部的台南新化區8.5度，東部的花蓮萬榮鄉11.4度。

今天各地大多晴朗，東半部偶有零星飄雨的機率。吳德榮說，各地白天在陽光下或不覺冷，因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低。北部10至18度，中部8至22度，南部9至26度，東部11至23度。

明晨中部以北仍有部分縣市，平地的最低氣溫在10度左右，應注意保暖。

吳德榮說，明天白天起至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大；西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，下周一至周四鋒面通過及東北季風南下，中部以北轉有局部雨，並有較大雨勢的機率，花東亦有局部雨；北台灣濕涼。各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，伴隨的雨勢則還在調整，應繼續觀察。