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癌篩數縮水！專家籲「比照疫苗獎勵」 避免罹癌數暴增

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
專家表示，近年受新冠疫情影響，民眾不敢赴醫院癌症篩檢，政府應有相關配套，如透過獎勵機制鼓勵民眾篩檢。圖／本報資料照
專家表示，近年受新冠疫情影響，民眾不敢赴醫院癌症篩檢，政府應有相關配套，如透過獎勵機制鼓勵民眾篩檢。圖／本報資料照

衛福部國健署昨公布108年癌症登記報告，新發癌症為12萬1254人，較107年增加5123人，平均每4分20秒就有1人罹癌，癌症時鐘較前一年快轉11秒。大腸癌連續14年居十大癌症之首，專家表示，若糞便潛血篩檢陽性卻未治療，罹患大腸癌機率較一般人多20倍，近年受新冠疫情影響，民眾不敢赴醫院篩檢，政府應有相關配套，如透過獎勵機制鼓勵民眾篩檢，避免民眾病情惡化。

公費4癌篩檢包括大腸癌、子宮頸癌、口腔癌、乳癌，國健署副署長賈淑麗表示，110年相較109年下降14.63%、相較108年下降23%，可能因男性無定期篩檢觀念，近2年因新冠疫情，癌症篩檢人數也受影響。除了篩檢，更重要是陽性追蹤率，近年觀察大腸癌陽追率下降6%，恐因民眾需進入醫院做侵入性治療，導致民眾意願降低，國健署將規畫癌症篩檢地圖，讓民眾可就近篩檢。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，超過50歲民眾有千分之三機率罹患大腸癌。若經糞便潛血檢查陽性者，有5%的機率罹癌，相較一般人罹癌機率高出20倍。大腸癌治療時間寶貴，若超過半年以上才就醫，大腸瘜肉恐變腫瘤，甚至一期惡化到二期，不做大腸鏡檢查「等於跟自己開玩笑」。

過去荷蘭、加拿大曾模擬實驗，潛在大腸癌患者超過半年沒篩檢出來，後續大腸癌患者將增2倍，若3個月內可篩檢出並治療，罹癌人數減少一半。邱瀚模建議，民眾因疫情不敢到醫院做大腸鏡檢查、糞便潛血檢查，建議政府應有配套措施，如比照打疫苗給200元禮券等獎勵方式，給予民眾大腸鏡等檢查補助，或糞便收集管改以郵寄方式送至醫院，鼓勵民眾及早篩檢，避免往後罹癌人數暴增。

大腸癌 癌症 罹癌

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疫情衝擊癌症篩檢人數直直落 國健署2策略搶救

疫情衝擊！4癌篩檢人數較前年大跌23% 乳癌首當其衝

108年癌症時鐘快轉11秒 大腸癌連14年居首位

每4分20秒就有1人罹癌 大腸癌連14年居十大癌症之首

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