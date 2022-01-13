修《菸防法》加熱菸「納管」 董氏：法律形同虛設

行政院今通過《菸害防制法》修正草案，包括禁止吸煙年齡提高至未滿二十歲，全面禁止電子煙、加味菸，加熱菸需納管，違法輸入最高可罰五千萬元，同時也擴大禁菸場所。不過，致力菸害防制的董氏基金會認為，政府此次修法，不讓電子煙、加熱菸「雙禁」，而是一開一禁，雖表面納管，卻是變相開放加熱菸，恐讓年輕族深陷加熱菸害之中。

《菸防法》自一九九七年施行以來，僅在二〇〇七年一次修正，至今十五年未修法。面對近年電子煙、加熱菸等新興菸品盛行，法規明顯不合時宜，甚至無法可管，衛福部國健署於二〇二〇年提報修正草案，修正要點包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至二十歲、增訂禁止加味菸品規定、限制吸菸場所等十四項。

今通過《菸防法》修正草案，七大修法方向包括，全面禁止電子煙等各式類菸品、禁止加熱菸、指定菸品須經健康風險評估、菸品容器警示圖文標示面積由百分之三十五增加至百分之八十五、擴大禁菸之室內外公共場所、加重違規罰則等。全案將函送立法院審議。

國健署表示，世界衛生組織二〇二〇年發布菸草控制框架公約，明確表示加熱菸就是菸品，因此我國《菸防法》將加熱菸當作菸品管理，未來也可能還有更多新類型加熱菸出現，都需經過健康風險評估審查，經由主管機關通過後始得製造輸入，並不是無條件放寬。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗直言，經過四十年的努力，台灣吸菸人口從五百八十萬減少到二百六十萬。二〇一六年政府以行政命令雙禁新興菸品，六年後卻決定要「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」等於棄械投降。

林清麗表示，美國現行新興菸品政策是依法審核通過，這些報告皆由菸草公司出錢委託製作，台灣修法本來可以全面禁止，如今反倒跟著美國走，要消費者自行評估，法律等於虛設，宛如政府開放萊豬、萊牛一樣，民眾只能自力救濟、亡羊補牢。

對於衛福部稱「加熱菸屬於菸草產品，應可合法使用」，林清麗表示，這是扭曲世衛公約的涵義，公約雖將加熱菸歸類為菸草產品，但主張依國家法律可禁止使用。

「我國不禁加熱菸，就是不保護年輕族！」林清麗指出，新興菸品沒有煙臭味，改用花香、果香取代，引誘十三至二十四歲年輕族使用，但一支新興菸品尼古丁含量等於四包紙菸，恐讓下一代淪為新癮害世代。為達到與新加坡、泰國、澳洲、香港等一致「雙禁電子煙、加熱菸」，董氏基金會將持續向立委陳情。

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