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影／花蓮慈濟醫院中西醫合療 「東方的一道光」讓人動容

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
何宗融說，經啟動中西醫合療創新研發團隊，成功研發「淨斯本草飲」。圖／記者沈能元攝影
何宗融說，經啟動中西醫合療創新研發團隊，成功研發「淨斯本草飲」。圖／記者沈能元攝影

新冠肺炎疫情侵襲社區，人心惶惶。長期致力於中西醫合療的花蓮慈濟醫院，於疫情期間採用八種中藥材研發「淨斯本草飲」，搭配西醫成功救治感染新冠病毒患者，花蓮慈濟醫院中醫部今推出新書「東方的一道光」，述說著中西醫合療的故事。

證嚴法師在書中推薦序提到，兩三年前心血來潮，因小時候常聽大人說，若去醫院探病或喪家弔唁，回到家時要用茉草和艾草水洗一洗，並請院長林欣榮分析，這是「淨斯本草飲」的研發背景。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，「淨斯本草飲」共有八種成分，包括紫蘇葉、魚腥草、甘草、艾葉、魚針草、桔梗、麥冬及菊花，對新冠病毒具有多標靶作用，阻絕病毒與上呼吸道等細胞結合，即使病毒入侵體內，可以阻止病毒繼續複製，該機轉類似新冠病毒治療藥物「瑞德西韋」。

前年年初新冠肺炎疫情興起，證嚴法師提到這是「瘟疫」的時代。副院長何宗融表示，該院啟動中西醫合療創新研發團隊，研發出「淨斯本草飲」。研究發現，「淨斯本草飲」使用4天後，有效降低病毒量，兩周後病人病毒量就可降到出院標準，死亡率為20％，低於平均值。

何宗融說，一名80歲阿公，於去年五月本土疫情爆發時，因北部病床已滿，而送至花蓮慈濟救治，因阿公患有高血壓、糖尿病，到院時血氧濃度為90％，相較一般人為95至100％偏低，病情危急，經採用「淨斯本草飲」搭配西藥治療，住院第4天已可和家人視訊，住院第7天轉至輕症專責病房。

林欣榮說，「東方的一道光」從外傷科、針灸科、內科、兒科、婦科，述說著中西醫合療的故事，書名東方指的是亞洲、漢人，一道光就是施醫、施藥，給予中藥讓病人痊癒，特別是疫情期間，證嚴法師希望大家平安，並讓中醫、中草藥推廣至全世界。

花蓮慈濟醫院新書「東方的一道光」從外傷科、針灸科、內科、兒科、婦科，述說著中西醫合療的感人故事。圖／記者沈能元攝影
花蓮慈濟醫院新書「東方的一道光」從外傷科、針灸科、內科、兒科、婦科，述說著中西醫合療的感人故事。圖／記者沈能元攝影
林欣榮說，疫情期間，上人（證嚴法師）希望大家平安，並讓中醫、中草藥推廣至全世界。圖／記者沈能元攝影
林欣榮說，疫情期間，上人（證嚴法師）希望大家平安，並讓中醫、中草藥推廣至全世界。圖／記者沈能元攝影

疫情 花蓮 慈濟

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