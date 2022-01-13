全台唯一「空汙總量管制區」 高屏將可拍賣空汙抵換來源

高雄市、屏東縣為全台唯一的「空汙總量管制區」，產業投資受限，環保署今天預告修法，若轄區內的廠商關廠、遷移，排放量將轉移給地方政府，稱為「空汙抵換來源」，將可拍賣提供給有需要的新進產業或新設製程，盼完善總量管制制度，也讓產業環境更健全。

「空汙總量管制」是限制一個地區的整體汙染量不能增加，再透過經濟誘因促使管制區內一定規模以上的產業加強汙染減量或產業轉型，廠商削減下來的排放量也可用來交易。高屏受管制廠商約有500多家，可交易的汙染物有四大類，包括粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物。

不過，空汙排放交易制度自從2015年上路至今，高屏僅有40多筆交易紀錄，業者「惜售」導致市場冷清，難以發揮功能。

為了讓有意投資高屏的廠商有更多取得排放額度的管道，環保署昨首度提出「總量管制區空氣汙染物抵換來源拍賣作業辦法」草案，未來除了廠商之間可以交易以外，高雄市府、屏東縣府也可以拍賣「空汙抵換來源」。

環保署空保處長蔡孟裕指出，「空汙抵換來源」指的是轄區內廠商關廠，原本的排放額度將歸給地方政府，另為因應廠商惜售現象，若未在一定時間交易釋出，削減額度其中的20%也會被地方政府收回，一旦總量達到50公噸以上，政府就可以舉辦公開拍賣。

至於可參加競標的對象，蔡孟裕指出，只要是想要進駐高屏地區的新設廠商，或是既有廠商想要擴大生產規模都可以；另外若既存廠商無法達成指定削減目標，也可競標購買。

針對拍賣價格，蔡孟裕表示，地方政府將自行訂定拍賣底價，且不得低於現行固定汙染源的空汙防治費最高收費費率。