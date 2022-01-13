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攝影是另一種書寫！ 林錫銘攝影集邀你典藏美好

聯合新聞網 / 台北訊
圖片取自林錫銘部落格: 《浮光掠影‧攝影筆記》
圖片取自林錫銘部落格: 《浮光掠影‧攝影筆記》

「攝影是另一種書寫」當按下快們定格瞬間，如下筆一揮即就，創作可泉湧不息，這是攝影家林錫銘用鏡頭寫實、創作30多年的心境，也是他過逝三年後才問世的精選攝影集書名。

當人手一支智慧手機、各式修圖軟體滿天飛的時代，去凝視堅持原汁原味，不用濾鏡、不修圖的影像，人們往往更能品味這些真實的瞬間永恆，不管是抬頭時當下的天光雲影，或是低首看見的野花盛開、昆蟲飛來，林錫銘攝影集讓我

們穿越過去不曾注意到周遭的美麗，都在照片上一一顯現。

林錫銘曾說：這個世界不缺少美麗，而是缺少發現。他認為科技過於發達，現代人卻拍得多看得少，往往都先拍了再說，但攝影是另一種書寫與分享，想用鏡頭抓住細緻，他建議要「多走、慢看、用心拍」。

林錫明從事攝影實務工作30餘年，1982年進入新聞界，曾擔任聯合報系攝影中心主任，歷經過各種新聞大、小場面直擊，在聯合報工作時期獲獎無數，包括金鼎獎、金橋獎、吳舜文新聞攝影獎、曾虛白新聞攝影獎、社會光明面報導獎、兩岸關係暨大陸新聞報導攝影獎、客家新聞攝影獎等。

除了新聞攝影工作外，林錫銘在2006-2013年期間，同時擔任聯合報系文化基金會「林錫銘攝影班」講師，2009年起也在國立政治大學「大學報」新聞攝影擔任指導老師，並曾任台北市政府公訓中心「影像行銷」研習班講師，歷年參與各項攝影研討、評審、教學、講座，從聯合報退休後，更創設「大大學堂」親自教授攝影，一路來提攜許多攝影後進與門生。

在林錫銘離世三年後，他的家人學生將他生前的重要作品集結成冊「攝影是另一種書寫：林錫銘攝影集」。名家不在，卻再度引領大家透過鏡頭和光影，典藏台灣的真善美！

退休後的林錫銘創設攝影教室「大大學堂」，帶領更多民眾親近大自然，透過鏡頭認識台灣，發現這塊土地的美麗。圖／林錫銘提供
退休後的林錫銘創設攝影教室「大大學堂」，帶領更多民眾親近大自然，透過鏡頭認識台灣，發現這塊土地的美麗。圖／林錫銘提供

三十二年的攝影記者生涯，林錫銘用鏡頭見證台灣的時代脈動。圖／林錫銘提供
三十二年的攝影記者生涯，林錫銘用鏡頭見證台灣的時代脈動。圖／林錫銘提供

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