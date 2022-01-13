加熱菸毒害同電子菸 董氏批政府竟放行

「加熱菸有62種有毒物質，政府應該堅持立場，與電子菸一同禁止！」針對行政院13日公布《菸害防制法》修正草案，董氏基金會菸害防制組主任林清麗受訪時指出，加熱菸與電子菸購買通路重疊，只禁電子菸根本沒用，台灣周圍國家都已雙禁，希望政府能堅持2016年的立場，不要只禁止電子菸，卻放行加熱菸。

加熱菸管制有漏洞

林清麗指出，過去董氏基金會、台灣拒菸聯盟曾於2016年與衛福部要求「全面禁止加熱菸與電子菸」，但經過6年才推出的《菸害防制法》修正草案，卻保留了加熱菸，只說「在製造、輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查」，卻不完全禁止加熱菸，這形同給加熱菸與電子菸廠商開了漏洞。

「年輕人都知道加熱菸與電子菸的購買通路，基本上都一樣！」林清麗表示，衛福部說「加熱菸屬於菸草產品，應可合法使用」，這是誤解世界衛生組織菸草控制框架公約（FCTC）的涵義。公約雖然將加熱菸歸類於菸草產品，但主張可以依國家法律禁止使用，而台灣周圍的香港、新加坡、日韓都已禁止。

疑政府受美國壓力

林清麗也解釋說，諸如菸品容器警示圖文標示面積由35%增加至85%、禁止加味菸、禁止吸菸之年齡由未滿18歲提高至未滿20歲、擴大禁菸之室內外公共場所等，這些都只是政府順應民間團體的版本推動，如今卻獨漏了加熱菸，懷疑政府是受到美國加熱菸商的壓力，「否則怎麼會6年後不禁加熱菸？」她說。

最後她說，許多伴侶雖然反對另一半抽傳統紙菸，卻因為沒有菸味而不排斥加熱菸或電子菸，但連菸商都知道菸品內含有至少62種有害物質，而一般超市的食品中有一項有毒物質就會下架了，且全世界都知道菸商的目標就是吸引年輕人吸食。

林清麗直言，台灣經過40年的努力終於將吸菸人口從520萬下降至260萬人，也好不容易連傳統紙菸都將逐步禁止，「不要因為新興菸品（加熱菸、電子菸）讓多年的努力白費。」她感嘆的說。

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