石斑魚事件檢討 漁業署擬建置申報系統加重裁罰

經過石斑魚禁藥事件後，農委會漁業署內部檢討，未來會強化法規，落實在養量登記制度，今年將規劃建立登記系統，可精準比對漁民在養量以及外銷量，若不相符合，將可以依法開罰，甚至修改辦法，累犯加重裁罰，以健全石斑魚產業，開拓更多市場。

台灣兩石斑魚養殖場被中國大陸海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出，也點出國內養殖水產在養數量申報不實的問題；農委會漁業署長張致盛表示，國內的現階段有1200多場養殖場，做外銷有461場，占整體36%，外銷量能足夠，但僅有三分之一申請產銷履歷驗證，未來將輔導業者生產驗證產品，經由第三方驗證，確保衛生安全。

他表示，石斑魚產業一年產值30、40億元，依照目前石斑魚外銷的流程，從養殖池會先到一個集貨點，之後上運搬船，再航行到中國大陸港口，在港口會有一個暫置池，最後才會運輸到不同市場與活魚餐廳。

他說，在國內集貨點端，可能會有不同來源的魚，未來需整合養殖規模，一起出原產地證明，以及檢驗報告，使魚可溯源， 這樣外銷活魚品質相對有保障，漁業署可規劃負擔三分之二的驗證費及抽驗費。

張致盛表示，至於養殖區的管理也必須精進，養殖需要有放養輛申報，未來將比照港口卸魚申報系統，製作放養量申報系統，運搬船的登打紀錄也必須落實，透過一批一批申報登記，養殖戶有多少魚出口，是否與外銷數量符合，若數量不符，系統會示警，根據漁船運搬養殖活魚管理辦法，若登打不實可開罰三到十五萬元，未來也考慮累犯加重裁罰，也許可罰三十萬或更高。

他表示，前端管理輔導，後端違規裁罰，對不守規矩的人有遏阻作用，年後需要與產業溝通，因為會增加漁民許多作業與成本，登打介面也必須開發，希望做出一套系統，讓漁民藉由圖示方便申報，將列為今年重點工作項目。

張致盛說，未來活魚運輸過程也會對船的容器，不定期去抽檢，目前因為疫情期間，活魚運搬船都在隔離區內，抽檢較不易執行，未來除了養殖戶外，連運輸過程裝載的容器，也都會列為抽檢項目。