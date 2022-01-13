飛利浦問題呼吸器台灣有15款 暫無不良事件通報
飛利浦旗下呼吸器因泡棉可能分解成有毒物被吸入，去年召回多款產品。食藥署今天表示，國內共15款、約8762台呼吸器受影響，在國內廠牌為「磊仕」，但至今未接獲不良事件通報。
飛利浦（Philips）公司去年6月因旗下呼吸器使用的隔音泡棉出包，可能導致使用者吸入有毒的泡棉顆粒，多款呼吸器全面召回，因須維修機器量過多，今天宣布再撥款2億2500萬歐元（約新台幣70億8660萬）維修機器。
衛生福利部食品藥物管理署醫粧組科長林修德今天告訴中央社記者，經調查發現，問題呼吸器在國內廠牌為「磊仕」，國內共15款（15張醫材許可證）、約8762台呼吸器受影響，但至今尚未接獲不良事件通報。
林修德說，由於這幾款呼吸器的泡棉可能在使用過程中被分解，導致使用者吸入有毒物質，引發頭痛、頭暈、發炎反應、氣喘、過敏、噁心、毒物致癌性、對腎臟及肝臟等不良影響，因此業者將於使用端加設過濾器並到府更換泡棉。
他指出，根據目前了解，醫院端使用的呼吸器都已完成更換，民眾端則由經銷商聯繫更換，須於今年12月31日前更換完畢。
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