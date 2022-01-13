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閉館整修前一定演 劇團重現銅像揭幕

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
模仿天王郭子乾、唐從聖將同台 PK 模仿能力。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
模仿天王郭子乾、唐從聖將同台 PK 模仿能力。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

劇團將搞笑重現嚴肅的國父紀念堂歷史！著名模仿演員郭子乾、唐從聖，以及康茵茵、張瀞云（小鄧麗君）、呂紹齊、龍龍（林千聿）、廖曉彤將於 5 月 14 日及 15 日演出「仁愛路六號」舞台劇，重現國父紀念館在蔣公過世、金馬獎頒獎典禮、國父銅像揭幕等歷史，且讓柯文哲郭台銘等人物也有機會站上舞台。

全民大劇團團長謝念祖說，這場演出原意是為了紀念國父紀念館50週年，希望能做出有趣且感動人心的作品，從小人物看大時代的方式出發，用趣味的方式呈現國父紀念館與台灣歷史脈絡的關聯，之後查了資料才發現，當初國父紀念館的預定地就是在仁愛路六號，因此這齣劇以「仁愛路六號」為名。

對紀念堂的第一印象

郭子乾和唐從聖都在記者會上分享對於國父紀念館的印象。郭子亁回憶說，他第一次到國父紀念館是為了瞻仰蔣公遺容，「那時候他的棺木就放在舞台上、排了很長的人龍輪流瞻仰」，到時在戲劇中也會有人演出「蔣公遺體」這個角色，「一定照實演出重大事件！」

唐從聖則說，他對於國父紀念館最初的印象是一個「場館跟圓山大飯店差不多，聽說像是花園的建築物」，後來就讀了藝術大學，國父紀念館就成為了他們這些學生的演出指標，因為金馬獎、金曲獎、金鐘獎等「三金」盛事都是在國父紀念館進行，而且空間很大，能來演出的一定是大劇團、大卡司。

提到三金盛事，謝念祖也補充，這次的演出中還會出現著名主持人李濤唯一一次主持金馬獎的畫面，且這次選擇了有趣、好笑的卡司，就是想用比較搞怪的方式呈現歷史大事，也將結合時事，「柯文哲」、「郭台銘」也將躍上舞台，而他最期待重現的畫面就是國父銅像揭幕，目前還在思考要用投影還是其他方式呈現。

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紀念館 柯文哲 郭台銘

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