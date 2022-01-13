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肉肉控注意！全新型態「肉廚房」 代客烹調美味送到家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
義式脆皮豬肉捲Porchetta，採用台東關山晶鑽豬整塊帶皮五花部位，透過爐烤與高溫曬爐、打造出外酥內嫩的口感。圖／RÒUST BY T-HAM提供
義式脆皮豬肉捲Porchetta，採用台東關山晶鑽豬整塊帶皮五花部位，透過爐烤與高溫曬爐、打造出外酥內嫩的口感。圖／RÒUST BY T-HAM提供

全新型態的「肉廚房」來了！RÒU BY T-HAM精品肉舖看好疫情後外帶與外送需求迅速成長，推出新型態肉料理外帶專門店RÒUST BY T-HAM，提供日常輕食餐盒、精選生鮮肉品外，也以肉品專家角度推出「你選肉，我烹調」的代客料理服務，消費者可以自己選肉，再由專業廚師客製化烹調。

主打「從肉舖到餐桌」的RÒUBY T-HAM，此次新型態肉舖RÒUST BY T-HAM集結台畜T-HAM三大品牌輕食餐盒、精選生鮮肉品和代客烹調，提供一應俱全的全方位肉料理服務。其中，引進多樣肉類料理專用廚具器材規劃專屬「肉廚房」，想吃什麼肉、怎麼烹調，都可自由選擇，由專業廚師料理，未來也將開放到府料理外燴服務，顛覆肉料理選擇的想像。

主打的三款新年推薦肉品菜色，包含做工繁複，需耗時三天製作的義式脆皮豬肉捲Porchetta；採用龍眼木直火炭烤，能夠一次吃到紐約客與菲力的40oz厚切丁骨牛排；與老饕必點，重達2公斤的爐烤美國自然牛肋眼。以上皆須預訂，售價2,800~8,800元。

RÒUST BY T-HAM將於1/15~ 1/21開放試營運，1/22開幕，試營運期間外帶自取均享9折優惠，除夕至初二營業時間為上午11:30至下午7:00。今年過年，RÒUST BY T-HAM提供肉年菜禮盒，購買再贈送「虎哩塊肉」輕鬆大口吃肉過好年。

店鋪資訊：RÒUST BY T-HAM 東豐店

營業時間：11：00~21：00

電話：02-2703-9548

地址：台北市大安區東豐街39號

厚切炭烤丁骨牛排選用美國Prime丁骨牛排，可以一次吃到具有口感的紐約客與柔嫩的菲力。圖／RÒUST BY T-HAM提供
厚切炭烤丁骨牛排選用美國Prime丁骨牛排，可以一次吃到具有口感的紐約客與柔嫩的菲力。圖／RÒUST BY T-HAM提供
爐烤美國自然牛肋眼選用美國加州 Brandt Beef頂級自然牛，外皮酥脆焦香及入口即化的軟嫩口感，老饕必點。圖／RÒUST BY T-HAM提供
爐烤美國自然牛肋眼選用美國加州 Brandt Beef頂級自然牛，外皮酥脆焦香及入口即化的軟嫩口感，老饕必點。圖／RÒUST BY T-HAM提供

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