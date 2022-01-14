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千萬富豪都這樣存錢！儲蓄7要點「小錢也要省、睡飽很重要」

聯合新聞網 / 綜合報導
即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。圖片來源／ingimage
即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。圖片來源／ingimage

每個人都想變有錢，而想要累積財富，平時就必須養成良好的儲蓄習慣。日本網站「All About」就分析，那些可以存到一億日幣（相當於新台幣2397萬元）的人，都有哪些特徵。

1.即使收入增加了，仍維持同樣的消費習慣

有的人雖然錢賺得多，但隨著收入增加，對於支出也開始不受控，常常把錢砸在買名牌或者去高級餐廳等等，到頭來存款還是沒變多。能夠控制住自己衝動購物的慾望，才不會錢一到手就花光光。

2.小錢也不浪費

很多人常常對幾塊錢的金額不放在心上，想說隨便花一點，買個飲料或什麼的不會怎樣，等到了缺錢的時候，才發現自己都不知道都把錢花到哪裡去了。反之，平時從小地方就一點點累積，長久下來其實相當可觀。

3.不輕易犒賞自己

存不了錢的人，常常都會在拿到意外之財時，想著要好好犒賞自己一下抒解壓力，結果又是花大錢購物。不如把儲蓄本身當作一種成就，讓自己心裡感到滿足，自然就不會想再額外花錢。

4.保持充足睡眠

許多創業者及成功人士，共通點都在絕不削減睡眠時間。即使再怎麼忙碌，也要求自己要睡滿八個小時，如此才能保持頭腦清醒，以及儲備足夠的體力與精神，更能維持健康的身體繼續打拚。

5.選擇自己願意全心投入的工作

人在做自己喜歡的事時，往往不會感覺到辛苦。工作也是一樣，只要找到和興趣相符合的事物，做起來自然格外賣力，也能夠加速吸收成長，最終獲得成功與優渥的報酬。

6.無時無刻都保持工作態度

有些人下班之後，就想全力擺脫工作，好比跑去追劇或玩遊戲轉換心情。不過對成功人士而言，即使下了班，也都保持著工作與學習的態度，好比走在路上看到什麼特別的東西，都會深入思考，找尋有沒有能幫助到工作上的靈感。

7.比起錢，時間更重要

有些人會為了賺錢，而犧牲掉自己的時間。不過缺乏效率硬賺，幫助其實非常有限，每天浪費的這一分一秒，長久下來都是巨大的損失。有時花點小錢促進效率，才是更好的做事之道。

睡眠 省錢

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