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台灣大哥大2月將展延部分帳單繳費期限 春節期間門市服務時間調整

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大宣布2月將展延部分帳單繳款期限，春節期間門市營業時間也進行調整，大初四全台門市將恢復正常營業。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大宣布2月將展延部分帳單繳款期限，春節期間門市營業時間也進行調整，大初四全台門市將恢復正常營業。圖／台灣大哥大提供

農曆春節將至，台灣大哥大宣布展延2月部分帳單繳款期限，原帳單繳款截止日為2月11日、2月12日者順延至2月14日，原帳單繳款截止日為2月14日者順延至2月16日，原帳單繳款截止日為2月16日者順延至2月17日，讓用戶有更充裕的繳費時間，避免因繳費不及而被催費或停話。另台灣大哥大myfone門市在春節期間也將調整服務時間。

台灣大哥大提供多元便利的繳費方式，包括親臨myfone門市（免持帳單），以及透過行動客服App、公司官網、手機直撥579、全國繳費網、LINE Pay電信區等，另外也可到便利商店以多媒體機台補單或手機出示「超商繳款條碼」進行繳款。台灣大哥大也鼓勵用戶申辦e帳單，隨時線上查帳或繳費，並響應環保減碳，2月28日前申請並持續使用e帳單就能參加抽獎，好禮總價值超過百萬元。

此外，台灣大哥大myfone門市在春節期間將調整服務時間， 1月31日除夕直營門市開店時間提前至11點30分，加盟門市開店時間不變，直營與加盟門市的打烊時間皆提前至下午4點30分；大年初一到初三部分直營、加盟門市休息，其餘直營門市則依店別分為中午12點至晚上8點30分、11點30分至晚上8點等兩個營業時間；加盟門市營業時間則為中午12點至晚上6點；大年初四全台門市恢復正常營業時間。詳細門市營業資訊可上台灣大哥大官網或手機直撥188、客服專線0809-000-852查詢。

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