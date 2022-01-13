全球蔬菜多樣性保存迫切 亞蔬世界蔬菜中心辦導覽

保存全球公部門最多蔬菜種原的「亞蔬─世界蔬菜中心」，今舉辦2022年種原繁殖合作計畫說明暨種原庫導覽，超過100位種苗業者、私人農場及公部門農業研究機構人員與會，下午一行人前往種原採種田區觀摩，讓與會人員開了眼界。

亞蔬中心副主任林彥蓉說，本中心種原庫保存有全球公部門最多蔬菜種原，至2021年底已收集來自158個國家約6萬5147個種原，約有1萬個品系已保存超過10年，但從沒再生繁殖過。然種子長期存放將會逐漸老化，導致種子活力降低與壽命縮短，需要盡快再生繁殖，以供未來育種需求。

會中研究人員介紹葫蘆科、豆科、十字花科、蔥屬、原生蔬菜、番茄、茄子與番椒等種原庫所收藏作物種原，下午前往種原採種田區觀摩。

林彥蓉指出，種原是植物個體和族群中遺傳變異的即時資訊來源。種原庫保存這些種原並維持其生物完整性，在分送種原同時，也提供使用者種原基本性狀與遺傳特性。

目前亞蔬種原庫每年只能繁殖1200個種原，僅為總收集量的2%。與業界合作在全球蔬菜多樣性的保存上重要且迫切，透過與種子公司、在地農場及各機構合作，可加速蔬菜種原再生繁殖速度拯救更多種原。

參與種原繁殖合作業者，除有機會參與蔬菜種原繁殖研習與獲取繁殖規範相關資訊，以利栽培期間進行植物性狀調查與種子生產，並可取得從收集入庫至今尚未開放申請第一手種原材料；在種子生產後，將部分種子送回亞蔬中心種原庫保存，業者也可保留部分種子自用。