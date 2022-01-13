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營養針「大豐」淘能美注射液成分不足 食藥署要求回收9萬支

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「大豐」淘能美注射液成分不足遭回收。圖／食藥署提供
「大豐」淘能美注射液成分不足遭回收。圖／食藥署提供

作為營養補充品的「大豐」淘能美注射液，經衛福部食藥署查廠時發現，其效期內產品的成分為未達合格範圍，因此要求回收三批號、9萬多支，須於2月14日前回收。

食藥署監管組科長傅淑卿表示，大豐製藥股份有限公司生產的「大豐」淘能美注射液主要成份為維生素B1、B2、B3、B6，核可的適應症為維護肝臟正常功能、補給營養、增強體力、腳氣、病期恢復期營養，效期為三年。

由於其維生素B2的含量應為一毫升0.25mg，合格範圍為90%至130%。而查廠時隨機抽樣，發現有幾批產品的維生素B2僅有78.3％和87.2％，比合格範圍還低，共需回收三批（批號：9158201、9158202、9158203）。

傅淑卿表示，每批約3萬2500支，共需回收9萬7900支，但因目前需回收的產品效期都在今年二月或六月即將到期，在市面上流通已有一段時間，確切回收數量還需等最後通報。

她表示，此藥品需由醫師開立使用，但多為自費使用，健保申報量108年僅有三支、109年則為15支。食藥署要求廠商應於2月14日前要下架完畢，一個月內提供調查報告。

食藥署 健保 衛福部

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