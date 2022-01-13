護理英雄守護植物人20年 盼社會在疫情寒冬助弱

近來氣溫驟降，疫情卻開始升溫，讓許多第一線醫療人員也進入備戰狀態。新店創世安養院的護理師自去年5月三級警戒以來，就隨時監測每位植物人的健康狀態，並加強清消，甚至做好留守安養院的準備，全力守護植物人的精神令人敬佩。

創世新店院表示，其中一位護理師陳嘉珮原本在醫院任職，後來偶然間得知創世植物人背後的辛酸故事，決定投入安養照護工作，希望讓工作更有意義。她投入至今已經在創世守護植物人20年，期間歷經先後服務創世板橋、新店、台北、文山等分院。

陳嘉珮回憶，新店分院在19年前新店分院剛成立時，復康巴士尚不普及，她與社工很克難地開著公務車，小心翼翼護送植物人從板橋院轉入新店院，相當難忘。

創世新店院說明，新店院在17日將屆滿19週年，陳嘉珮也特地提早到場祝賀，並探望當時照顧的院民王先生；王先生過去在壯年時期因車禍成植物人，如今白髮蒼蒼，但身體健康穩定，孩子也已長大分擔家計，也讓陳嘉珮心中有滿滿的欣慰與成就感，覺得一切辛苦都值得，而這也正是護理師們堅持服務下去的動力。