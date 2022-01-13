立委學者指高價活水機致癌物超標 消保處：已下令回收

時代力量立委陳椒華今與高科大環境檢驗中心教授林啟燦舉行記者會指出，市售「3G盧爾德聖泉活水機」價格高達15.8萬元，但出口水中的二氯甲烷濃度竟超過飲用水標準14至15倍，恐有致癌風險，相關部會應要求下架，協助消費者求償，並針對其它類似產品全面篩檢。經濟部標檢局證實，該活水機水質不符檢驗標準，有危害人體之虞，已要求公司立即停售、下架，並通知消費者進行回收。

陳椒華指出，日前高科大環境檢驗中心檢測該活水機，發現二氯甲烷超標，她去年12月9日舉行記者會要求消保處、標檢局等單位採樣、分析後，標檢局也購置同款全新活水機進行複檢，雙方都確認水中二氯甲烷濃度確實超過飲用水標準(20ppb)14至15倍。

陳椒華表示，長期暴露在二氯甲烷之中會對肝腎造成傷害，標檢局除了要求立即下架，也必須要求業者提出賠償計畫，消保處、標檢局並應制定消費者協助機制，若有必要協助進行團體訴訟，且邀集環保署、食藥署一個月內，針對市售活水機水質標準，提出後續採樣、監督機制。

林啟燦指出，該活水機標榜可生飲，甚至有世界9大金牌獎認證，但製造的生飲水中二氯甲烷卻超過飲用水水質標準，同時也發現環保署管理公共供水水質、食藥署管理包裝水水質，市售活水機製造出來的可生飲水是否異常，卻缺乏整體的管理與監督機制。

經濟部標檢局組長王俊超表示，經檢驗，該活水機水質不符合標準，恐有危害人體之虞，已於本月7日要求廠商立即停售、下架，並通知使用中的消費者，限時回收，目前掌握共有200多名消費者。

行政院消保處消保官王德明表示，後續會和標檢局、食藥署等要求業者訂定改善計畫及賠償措施，若有需要將協助消費者提起團體訴訟，並會針對類似市售產品抽驗。