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峨眉桶柑評鑑結果出爐 估今年產量比去年多2成以上

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉鄉今天舉行桶柑評鑑，最高甜度甚至超過14度。圖／峨眉鄉農會提供
峨眉鄉今天舉行桶柑評鑑，最高甜度甚至超過14度。圖／峨眉鄉農會提供

新竹縣峨眉鄉以茶葉及柑橘聞名，近期正值桶柑盛產季，峨眉鄉農會今天舉行桶柑評鑑，平均甜度高達11度以上，甚至最高出現14.3度，農會就預估，今年總產量因沒有颱風侵擾、少有落果，總產量可比去年再多2到3成，上看1萬5000噸。

農會總幹事陳冠義表示，峨眉鄉桶柑種植面積達有600公頃以上，加上當地的丘陵地形排水優良，日夜溫差大，因此出產的桶柑品質色澤紅潤、果實飽滿，加上去年生長期天災減少、少有落果，所以今年總產量比往年平均1萬2000噸都高，甜度更是非常高。

今年桶柑評鑑共有2000台斤、共100點參賽，農會邀請農改場專家針對桶柑的果形外觀、糖度、水分含量等，逐一進行評分，評比結果第1名為羅明正，第2名是楊瑞金、徐福祥、胡王秀嬌。

農糧署北區分署新竹辦事處表示，峨眉桶柑產量占全台4成以上，但近期可能受到疫情影響，減少民眾到實體店面購買的意願，因此也鼓勵消費者可以多利用網路訂購，或用團購方式購買。

鄉長王增忠表示，峨眉鄉去年入選30個台灣經典小鎮之一，這個季節除了有桶柑，民眾前來一樣能品嘗東方美人茶，且鄉內的峨眉湖、獅頭山都是熱門景點，邀起民眾過年前後能來峨眉走春，順便採果、品茶及嘗苦茶油料理。

峨眉鄉今天舉行桶柑評鑑，最高甜度甚至超過14度。圖／峨眉鄉農會提供
峨眉鄉今天舉行桶柑評鑑，最高甜度甚至超過14度。圖／峨眉鄉農會提供

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