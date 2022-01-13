影／因為愛才成為家人 首對同志無血緣家庭今完成收養登記

「我們是因為愛才在一起的一家人！」歷經收養評估、同婚專法通過、向法院提起收養聲請等五年多的漫長等待，喵爸、圍爸、肉肉一家今天終於完成收養登記，成為全台首對同志無血緣家庭。相守16年的喵喵與圍圍終於等到這一刻，欣喜難掩，但他們也說，其實他們並不想成為第一對，而是希望所有同志配偶都能共同收養小孩，在法律制度上擁有平等待遇。

同婚專法上路已逾兩年，至今卻仍然只開放繼親收養，同性配偶一方只能收養另一方的親生子女，讓許多實質雙親的同志家庭被迫成為法律上的跛腳單親，或為了收養孩子必須放棄婚姻關係。彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣諮詢熱線協會多方奔走倡議，更在去年組成律師團，協助三組同志家庭向各地法院提起訴訟，終於在去年12月接到全台灣第一個准許同志家庭無血緣收養的法院裁定。

「這一刻終於等到了！」喵爸說，一路走來很辛苦，雖然同志是台灣少數，但多賴許多人的支持，協助他也能擁有女兒的親權，這也帶給他更多自我肯定，但喵爸說，現在還有很多同志家庭在等訴訟、釋憲，他希望所有同志家庭都能獲得應得的平等待遇。

圍爸說，為了少讓一個孩子進育幼院，他和喵爸選擇收養，收養是愛的接力，是一輩子愛的承諾，「我們是因為愛才在一起的一家人」，兩人走過收養初談、準備課程、評估、審查、無以計數的家訪，到法院收件、開庭、裁定，跟異性戀夫妻一樣走完收養程序，最後卻只能以單身身份收養，所以又一起經歷第二次法院送件 、社工評估、開庭、裁定，這一路總共走了五年，才讓孩子在法律上有雙親保護。

圍爸表示，明明就是雙親，歧視的制度讓他跟喵爸很生氣，喵爸沒辦法請育嬰留停，無法簽署任何醫療同意書，這段被當作次等公民的日子，真的不太容易。然而，當兩個爸爸氣憤於制度不公，挺身爭取權益，孩子的世界卻很直觀，當喵爸與圍爸告訴女兒肉肉今天要進行收養登記，肉肉只是反射性地抱著喵爸說「你本來就是我爸爸啊！」父女間的深厚情誼，早就不需要額外認證。

律師林子琳則特別提及，負責本案判決的司法事務官優先考量子女最佳利益，根據兒童權利公約、國內兒少相關法律及社工多次訪視評估報告，勇敢做出准予收養的裁定，但台灣還有很多同志家庭仍在等待這一份幸運，希望能盡快完成這一哩路，讓同志家庭更完整。

熱線副秘書長彭治鏐指出，雖然迎來了全台第一對同志收養家庭，但喵爸圍爸取得的戶口名簿仍與異性戀收養家庭不同，異性配偶若收養無血緣子女，在戶口名簿及身分證上並不會特別加註「養」字，但內政部卻堅持同性配偶的收養須加註「養」字，從同婚通過至今，民間團體已多次建議，內政部至今卻不願調整，在此呼籲內政部儘速修正現行戶政系統。

同家會秘書長黎璿萍也表示，同婚專法通過後，民間團體、行政院性平委員、國際人權公約審查多次詢問法務部有關同志無血緣收養的修法進度，法務部每一次僅回覆「研擬中」，遲至2020年底立法院已有修法版本，法務部還是無法回應何時會研擬完成，呼籲法務部不要再延宕，盡快提出修法，別再讓500多個同志家庭苦苦等待。

立委范雲、林昶佐今天也到場祝賀喵爸圍爸及肉肉。范雲說，與團體合作提出的法案去年已經一讀通過，而今法院已經有裁定，這從行政院民調也看到高達7成民意支持同志收養小孩，呼籲法務部盡快提出修法版本。