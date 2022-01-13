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專屬「它」的特展 嘉義林管處辦「苔蘚」特展吸睛

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」今年元旦起起至4月30日，於阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心展出。圖／嘉義林管處提供
「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」今年元旦起起至4月30日，於阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心展出。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林管處今年元旦起，在阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心2樓舉辦「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」，為期4個月的展覽讓阿里山的苔蘚植物擁有專屬舞台，以更豐富、更綠艷的姿態呈現給遊客欣賞。

嘉義林管處去年便曾於旅客服務中心2樓展出「照．青苔－阿里山苔蘚植物生態展」，吸引許多遊客駐足，展後評估阿里山苔蘚除充滿綠意與生命力外，仍有許多不同風貌值得分享，於是今年決定再辦同地點續辦苔蘚展。

林管處表示，阿里山森林遊樂區位於阿里山脈南緣，海拔高度2000公尺以上，位處雲霧帶、四面環山，長年潮濕讓園區苔蘚植物豐富，目前共記錄23科27屬29分類群，其中苔類植物16科20屬21分類群，蘚類植物6科6屬7分類群，角蘚類植物1科1屬1種。

本次的展覽將阿里山國家森林遊樂區內常見苔蘚，以野外生長的型態局部移至室內展示空間，藉由植物及圖文並茂的自導式展場設計，讓旅客在小小的展示空間得窺箇中奧秘。

展覽免受門票免預約，期間植物養護及導覽由嘉義林管處輔導阿里山生態協會義工協助，展期至今年4月30日止為期4個月，若需導覽可詢問現場工作人員。

「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」將苔蘚於野外生長的型態呈現於室內。圖／嘉義林管處提供
「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」將苔蘚於野外生長的型態呈現於室內。圖／嘉義林管處提供
「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」免門票免預約，期間植物養護及導覽由嘉義林管處輔導阿里山生態協會義工協助。圖／嘉義林管處提供
「森長苔2-阿里山苔蘚植物生長展」免門票免預約，期間植物養護及導覽由嘉義林管處輔導阿里山生態協會義工協助。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處解釋，阿里山國家森林遊樂區所處的環境條件，使園內有非常豐富的苔蘚多樣性。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處解釋，阿里山國家森林遊樂區所處的環境條件，使園內有非常豐富的苔蘚多樣性。圖／嘉義林管處提供

阿里山 森林遊樂區 嘉義

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