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影／台中榮總用藥電腦揀的！智慧藥櫃助攻病患免多挨針

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總藥學部今天展示智慧藥櫃、電子紙標籤藥盒。圖／台中榮總提供
台中榮總藥學部今天展示智慧藥櫃、電子紙標籤藥盒。圖／台中榮總提供

台中榮總致力推展智慧醫療。台中榮總藥學部主任吳明芬今天說明，82歲林姓男病患入院手術後轉入加護病房，術後需使用抗生素等7項靜脈輸注藥品，透過查詢靜脈輸注藥品相容性評估系統，加上智慧藥櫃、電子紙標籤藥盒取藥，可獲得即時、安全治療，也可能因此避免多扎一針。

台中榮總副院長傅雲慶說，台中榮總藥學部致力推展智慧醫療，有三大創新獲國家創新獎，讓病患用藥更正確、更安全、更即時。

吳明芬說，藥學部致力智慧醫療，提升醫療照護品質，增進病人用藥安全，台中榮總建立靜脈輸注常用藥品相容性資料庫，並跨領域團隊合作建置評估系統，確保病患即時、正確給藥。藥學部也持續精進，包括電子紙標籤藥盒管理系統、智慧藥櫃即時用藥管理系統，確保住院病患用藥安全。

吳明芬說明，靜脈輸注藥品管路相容性評估系統建立前，護理師為確保藥品在管路中的相容性，會以電話詢問藥師，待藥師需花一段時間從網路藥品資料庫或書籍查詢藥品相容性相關資料後回覆後，方能在不同輸注管路給藥，透過智慧化「靜脈輸注藥品管路相容性評估系統」查詢，短短幾秒即可精準快速的建議將7項藥品分配於2條靜脈輸注管路，

台中榮總說，電子紙標籤藥盒管理系統榮獲2020年國家發明創作獎發明獎銀牌及第十七屆國家新創獎學研新創等多項獎項，並獲台灣及大陸專利，透過技轉引領醫療產業應用，並於2021年世界醫院大會國際級研討會等國內外研討會發表多篇壁報論文，2021年獲國立科學工藝博物館收藏；2017年引進智慧藥櫃，開發智慧化即時用藥管理系統，創新應用智慧藥櫃結合醫令系統於重症照護給藥流程，大幅減少藥品傳送時間。

台中榮總藥學部今天展示智慧藥櫃、電子紙標籤藥盒。圖／台中榮總提供
台中榮總藥學部今天展示智慧藥櫃、電子紙標籤藥盒。圖／台中榮總提供

台中榮總 藥學

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