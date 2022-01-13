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漁產販運水很深？ 學者點出石斑魚事件的關鍵問題

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸，被大陸驗出禁藥的枋寮鄉2家養殖場，縣府複檢零檢出。記者潘欣中／攝影
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸，被大陸驗出禁藥的枋寮鄉2家養殖場，縣府複檢零檢出。記者潘欣中／攝影

台灣兩石斑魚養殖場被中國大陸海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出，也點出國內養殖水產產業的問題與困境。學者說，「運販商」在這過程中扮演很重要的角色，但外界對這角色卻一無所知，當然也就無法管理。

石斑魚禁藥事件，目前產業界都只敢私下討論，擔心被棒打出頭鳥，還牽涉地方政治，業者大多低調；但學界疾呼，需要徹底解決產業問題，否則事件過後，故態復萌。

某南部養殖業者表示，有做外銷的大多會自己顧品質，比如，若是走日本外銷的業者，只要被驗到藥物殘留，就是永久黑名單了，會永遠離開日本市場，因此養殖業者比誰都謹慎在意；但能夠自產自銷的養殖戶其實是少數，大多數的養殖戶，必須依賴「販運商」收魚，他們才知道去哪裡收魚，收到什麼樣的魚。

嘉義大學水生生物科學系助理教授、台灣鯛協會執行長郭建賢表示，台灣的養殖業者都是小農小戶，國外業者都幾十甲、上百甲魚塭，但台灣大多一兩甲，甚至僅有幾分地的，這種小養殖戶，貨運販商不來抓（買）魚就慘了，因此銷售受限於運販商。

郭建賢表示，以台灣鯛為例，常常廠商要求是產銷履歷的魚，但運來的魚就不是產銷履歷的，但運販商總是有辦法去「借」一張產銷履歷的證明書來用；他舉例，如果台灣鯛池邊價每台斤28元，在魚價之外，運販商會向漁民和加工廠，每台斤魚多收一元當作「工錢」， 對生產與加工兩端來說，凡事受制於運販商，拿他一點辦法都沒有。

他說，台灣養殖魚絕大多數都是人工分魚，分大小規格，並非如國外採用自動分魚機，判定魚的大小規格有規範；業界還有一個現象，是運販商與工人間的利益糾葛，工人把1500公克規格的魚，分為1200公克規格的魚，這樣一來一往，曾有養殖業者被收購的價格因此相差一台國產車。

郭建賢說，運販商在漁業界是個未知的領域，他們的運作方式，多年來他無法探究，相信政府也知道問題所在；如這次石斑魚藥殘事件，相關的漁產運販商應該最知道，到底跟誰收的魚，收了多少量，到底產品有沒有合格、合法，就看相關單位願不願意面對問題。

產銷履歷 日本 商總

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