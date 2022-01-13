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台南梅嶺梅花中低海拔接力盛開 警方建議這樣上山不塞

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南梅嶺中低海拔接力盛開，福來梅園一帶滿樹都是白花非常漂亮。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔接力盛開，福來梅園一帶滿樹都是白花非常漂亮。圖／陳居峰提供

台南梅嶺梅花從12月底從高海拔提前盛開，元旦起連續周休假日吸引逾5萬人次上山賞梅，本周起中低海拔梅花接力盛開，預計又會湧入一波賞花人潮，玉井警分局依車輛數據分析，在台3線綠柏園擴大接駁方式奏效，賞花人潮及車輛雖然多，但沒有往日山路阻塞動彈不得情況，建議民眾多使用接駁車上山。

台南市交通局從8日起借用台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」作為轉乘停車場，可容納近千部停車格，玉井警方提前透過廣播呼籲並引導車輛前往停車，再搭乘免費接駁車上山。接駁車由原30分鐘改為每15分鐘1班次，也提前自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。

玉井警方統計，1月8日周六 梅嶺接駁車(綠柏園-梅嶺)上午9點至下午4點共計行駛39車次、服務989人次。1月9日周日梅嶺接駁車(綠柏園-梅嶺)上午9點至下午4點30分共計來回行駛65車次、服務1063人次。

1月8日6至18時，通過梅嶺路口 ，汽車共2896部，機車478輛。 1月9日6至18時，通過梅嶺路口 ，汽車共3525 部，機車688輛。有民眾反映接駁車太少，警方將和交通局協調建議從6部增加到8部，減少民眾等候時間。

警方說原則上山上停車場停滿，就會透過警廣或告示牌提前告知，但未強制，民眾執意開車上山若找不到停車位仍會引導繞山路下山，停放綠柏園後搭接駁車上山；若相信警方指引可減掉上山繞路的時間。

警方指出，今年元旦數據每日自小客車都在4600部左右，機車約500部。1月8日9日自小客減少，證明接駁措施奏效，機車數未減少，是機車族停車方便，未前往搭乘接駁車。梅花季接駁奏效，建議今年4到5月賞螢季比照此一模式，將接駁點改在綠柏園。

免費賞梅接駁專車在1月15、16、23等周末假日及春節假期的大年初一至初五（2月1日至5日）實施；另大台南公車玉井站「綠22」線，假日增開玉井下午2點30分發車及梅嶺下午3點10分發車班次，也可多利用。

台南梅嶺中低海拔福來梅花盛開相當漂亮。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔福來梅花盛開相當漂亮。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開，民眾梅花樹下擺茶席。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開，民眾梅花樹下擺茶席。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開，有民眾前來作畫。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開，有民眾前來作畫。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開。圖／陳居峰提供
台南梅嶺中低海拔梅花接力盛開。圖／陳居峰提供

台南 梅花 賞梅

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