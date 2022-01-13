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疫情衝擊癌症篩檢人數直直落 國健署2策略搶救

中央社 / 記者張茗喧台北13日電

去年COVID-19疫情嚴峻，四癌篩檢率較108年降低23.44%，大腸癌陽性追蹤率也降6%，國健署今年將推動癌篩地圖及回診綠色通道鼓勵篩檢，另將試辦肺癌篩檢，盼早期確診。

衛生福利部國民健康署今天上午召開記者會公布民國108年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，平均每4分20秒就有1人罹癌；進一步分析，男性大腸癌已連續10年蟬聯首位，女性乳癌則是連續17年高居第一。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，隨癌症篩檢推動，早期大腸癌發現比率從98年的22.4%上升至39.7%，乳癌早期發現比率也從93年35.2%上升至46%。

值得注意的是，10大癌症中的攝護腺癌、甲狀腺癌及子宮體癌因缺乏有效篩檢工具，標準化發生率仍逐年攀升。

國健署副署長賈淑麗指出，這3種癌症發生率之所以攀升，除了人口老化快速，肥胖也是另一大危險因子，過去曾有研究顯示，肥胖會增加2到4倍罹癌風險，而國內肥胖、過重比率已超過47%，國健署近年也積極呼籲民眾控制體重。

林莉茹提醒，攝護腺癌大多發生在50歲以上中年族群，小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀都是重要警訊；甲狀腺癌可能出現頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽等症狀；另外，若有不正常出血，則要注意可能是子宮體癌警訊。

另一方面，因政府推動疫苗、治療等政策，肝癌發生率已連續10年下降。

林莉茹說，政府持續推動B肝疫苗接種以及B、C型肝炎篩檢，目前也有健保給付治療等，肝癌年齡標準化發生率從98年每10萬人中39人降至108年27.7人，標準化死亡率23年來更降低4成。

癌症篩檢可望早期發現癌症、早期治療，提高存活率，但近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾不敢就醫，篩檢、陽性回診率都明顯下降。

賈淑麗說，據統計，去年四癌（大腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌）篩檢率比109年降低14.63%、比108年降低23.44%，大腸癌篩檢陽性者的追蹤率也少了6%，顯示許多民眾恐已罹癌卻遲遲未確診，因此今年將推癌篩地圖，並和醫院合作推動綠色通道，鼓勵民眾安心篩檢、回診追蹤。

肺癌多年蟬連癌症死因第一名，國健署近年研議將低劑量電腦斷層（LDCT）納入第5項公費篩檢項目，賈淑麗說，預計今年提出試辦計畫，針對重度吸菸者、具肺癌家族史的民眾篩檢，以確認篩檢效果。

癌症 大腸癌 國健署

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疫情衝擊！ 4癌篩檢人數較前年大跌23% 乳癌首當其衝

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