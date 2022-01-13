疫情衝擊！ 4癌篩檢人數較前年大跌23% 乳癌首當其衝

新冠肺炎持續延燒，嚴重衝擊民眾就醫及癌症篩檢。根據衛生福利部國民健康署最新統計，公費四癌篩檢人數，110年相較109年疫情第一年，下降14.63%，而110年相較108年疫情尚未發生時，下降23%，其中尤其乳癌篩檢人數下降最多。

國健署呼籲，民眾應透過癌症篩檢及早預防，也將致力提升陽性追蹤率；另外，肺癌蟬聯12年國人十大死因之首，國健署與國內四大醫學會，將制定肺癌篩檢試辦計畫，及早了解致癌因素。

國健署副署長賈淑麗表示，今公布108年癌症登記報告，新發癌症人數為12.1萬人，相較107年增加5123人，歸因是人口老化，加上國民肥胖等不健康生活型態所致，也觀察到甲狀腺癌、子宮頸癌、胰臟癌等人數上升，攝護腺癌上升幅度趨緩，根據台灣本土研究追朔罹癌原因，除了年齡老化等不可或缺因素，肥胖會增加2至4倍罹癌風險。國健署國人體重調查，發現有47%的國人過重、肥胖，呼籲民眾應積極控制體重。

以110年四癌篩檢人數，相較109年下降14.63%，相較108年下降23%。賈淑麗表示，癌症篩檢男女有別，女性較會定期篩檢，男性仍需要多多倡議。近兩年受新冠疫情影響，癌症篩檢人數波動，去年下半年疫情趨緩時，10至12月篩檢人數上升。

賈淑麗表示，四癌篩檢中，表現最好是子宮頸癌，第二是口腔癌跟大腸癌，乳癌篩檢人數減少最多。國健署癌症防治組組長林莉茹分析，乳癌篩檢須至醫院，需更衣進行乳房攝影，要停留約10分鐘時間，及疫情期間乳房攝影車暫停服務等原因有關。

賈淑麗表示，除了癌症篩檢外，也觀察陽性追蹤率持續下降。像是大腸癌陽性追蹤率下降6%，評估因確診後需到醫院做侵入性確診，可能導致民眾意願下降，不過若陽性患者卻不追蹤，罹癌比率恐上升6成4、相較一般人增20倍罹癌風險。

賈淑麗說，國健署今年將會規畫癌症篩檢地圖，讓民眾可就近取得篩檢服務，減少不必要跨區，請醫療院所規畫「快速通道」，民眾能安心、積極面對病情。

肺癌為國人十大死因之首，根據國際實證資料，罹患肺癌最高風險者為有家族史個案，可以低劑量電腦斷層及早篩檢。國健署與台灣肺癌醫學會等四大醫學會已有共識，今年將分析資料、規劃研擬「篩檢試辦計畫」，針對重度吸煙者及有家族史的非吸煙者，制定篩檢、確診、治療、追蹤等標準化流程，揪出更多潛在罹癌風險者。