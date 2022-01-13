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全台第一對同志無血緣收養家庭 完成登記

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（右）喵爸（左），帶著他們的孩子肉肉在彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會等團體陪同，到戶政事務所進行戶政登記。記者曾學仁／攝影
同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（右）喵爸（左），帶著他們的孩子肉肉在彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會等團體陪同，到戶政事務所進行戶政登記。記者曾學仁／攝影

同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸、喵爸，帶著他們的孩子肉肉在彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會等團體陪同，到戶政事務所進行戶政登記。

大平台、熱線與同家會三團體自同婚通過後持續合作倡議修法，也在2021年籌組律師團，協助三組同志收養家庭向各地法院提起訴訟，終於在12月接到全台灣第一個准許同志家庭無血緣收養的法院裁定。裁定確定後，大平台積極與政府部門持續溝通，希望確認全台第一對同志收養家庭能夠順利登記，取得兩個爸爸的戶口名簿，昨天內政部部戶政司表示戶所應辦理登記，也有賴一直以來對於同志事務積極也友善的台北市民政局以及一線戶政人員全力協助，當事人才得以順利地在今天依照戶籍法與確定裁定，換發新的戶口名簿。

同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（右）喵爸（左），帶著他們的孩子肉肉到戶政事務所進行戶政登記，並高興拿著辦理後，女兒肉肉的身分證。記者曾學仁／攝影
同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（右）喵爸（左），帶著他們的孩子肉肉到戶政事務所進行戶政登記，並高興拿著辦理後，女兒肉肉的身分證。記者曾學仁／攝影
同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（左二）喵爸（右二），帶著他們的孩子肉肉在彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會等團體陪同，到戶政事務所進行戶政登記。記者曾學仁／攝影
同性婚姻合法，上午第一對同志家庭的無血緣收養當事人圍爸（左二）喵爸（右二），帶著他們的孩子肉肉在彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、同志家庭權益促進會等團體陪同，到戶政事務所進行戶政登記。記者曾學仁／攝影

同志 收養 同性婚姻

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