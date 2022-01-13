石斑魚禁藥事件 學者：借牌外銷制度須徹底檢討

台灣兩石斑魚養殖場被中國大陸海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出；學者表示，石斑魚的產業鏈上中下游都須徹底檢討，「借牌」外銷才是問題所在，政府只在末端抽驗，無法徹底解決問題。

農委會漁業署昨公布兩養殖場魚體的抽驗結果，含陸方昨所稱土黴素（羥四環黴素）等四環黴素類、結晶紫、還原性結晶紫、孔雀綠、還原性孔雀綠及動物用多重殘留分析等常規檢驗項目，計89項次，並沒有驗出藥物殘留。

某國產養殖業者說，孔雀石綠、結晶紫、磺胺劑在養殖消毒上實在「夭壽好用」，雖然是禁藥，但若有人用，他也不意外。

義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，這些都是染料原料，進用但並非買不到；且去檢驗本來就列為合格外銷廠商的養殖業者「怎麼可能驗得出來」，這樣的檢驗，不過只是大事化小，小事化了；確實列管外銷名單，誠實登記放養量，若外銷量與養殖量不合，就應該介入開罰，這些工作有沒有落實，才重要。

他表示，外銷石斑魚政府有公布合格外銷的名單，這次事件，很明顯就是「借單」；也就是，一艘活魚運搬船若接到10公噸石斑魚的訂單，但從合格的外銷養殖業者的池中，僅能取得2公噸的合格石斑魚，另外8公噸，一樣可以「想辦法」拿到其他業者的石斑魚，但這些養殖場可能未登記，可能沒有被列管，就容易出問題；一但被檢出藥物殘留，回頭也無法追蹤是哪裡來的魚。

這回，活魚運搬船業者也提供了收購的名單，漁業署要求移動管制，同時續追查及檢驗﹐結果最快下周出爐，但究竟列管多少養殖場，漁業署並沒有說明；郭建賢說，說不定根本沒辦法掌握到底收了那些養池場的魚，也找不到源頭，連活魚魚搬船船主恐怕也不知曉跟誰抓的魚。

他表示，我們的養殖魚池在養量有沒有確實申報與登記，這才是最大的問題，若稽核發現，從某養池場出口的數量，比原先登記的在養量還多，那不就代表有問題，大家都採用借牌方式在出口。

郭建賢說，政府既然列管了外銷名單，今天這一戶到底有多少魚一定要確定，借單者要不要處罰，違規幾次就取消名單；沒有在外銷名單內者，就要嚴格禁止不能進到活魚運搬船中參與外銷，否則如現在，管理不嚴格、規則不清楚，養殖業者有沒有來驗證登記申請成為合格的外銷業者都無影響，沒做也沒關係，沒有在名單內的養殖業者也可以外銷，變成劣幣逐良幣，被驗出藥殘、禁運，才是產業損失。

漁業署長張致盛昨表示，一切都還在調查當中，等待檢驗結果出爐，會盡快向外界說明。