每4分20秒就有1人罹癌 大腸癌連14年居十大癌症之首

衛福部國民健康署今公布最新108年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，較107年增加5123人，平均每4分20秒就有一人罹癌，相較107年快轉11秒。大腸癌連續14年居十大癌症之首。國健署副署長賈淑麗表示，因人口老化快速及肥胖等不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。

國健署資料顯示，108年癌症發生年齡中位數為64歲，比107年多1歲，部分癌別發生年齡中位數較早，如口腔癌為58歲、子宮頸癌為57歲、乳癌及子宮體癌為56歲、甲狀腺癌為50歲，與107年相比較除口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌及子宮體癌多1歲，子宮頸癌早1歲，其餘主要癌症發生年齡中位數與107年相同。

十大癌症發生人數依序，為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與107年相比較序位相同。

男性新發癌症人數為6萬4109人，108年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口345.4人，較107年增加4.1人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽） 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與107年相較肝癌與口腔癌序位互換。

女性新發癌症人數為5萬7145人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.7人，較107年增加8.0人。女性標準化發生率順位與107年相比較，肝癌和子宮體癌順序互換，其餘序位與107年相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。乳癌是蟬連17年婦女癌症發生率第一位。

十大癌症標準化發生率，男女差異較大癌症別，為男性口腔癌（含口咽及下咽）與食道癌標準化發生率分別為女性的11.4倍與15.8倍，研究指出，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，嚼檳榔者罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。

除了致力推動B肝疫苗接種，B、C型肝炎篩檢及健保給付治療等，肝癌年齡標準化發生率由98年每10萬人中39人，下降至108年每10萬人中有27.7人，已連續10年下降。口腔癌標準化發生率由103年最高點每10萬人中有23.2人，下降至108年每10萬人中有22.1人。近年透過篩檢、戒檳宣導等，18歲以上成人男性嚼檳率自96年17.2%降至107年6.2%，降幅逾6成。

國健署提醒，近年來攝護腺癌、甲狀腺癌及子宮體癌標準化發生率呈現上升趨勢，目前國際間無實證建議對前述癌症無症狀者進行篩檢，若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，及早診治。

1.攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。

2.甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。

3.子宮體癌：不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。

依據世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，四項防癌檢查（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查）可有效降低癌症死亡率及提高存活率。國健署資料分析顯示，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26%口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率。