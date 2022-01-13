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活化山城基隆太平山城藝棧進駐 結合藝術家影像作品展

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供
活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供

為吸引青年社群前來活化山城社區、引動老屋創意活用的可能，「太平山城藝棧」去年6月進駐太平山城推展地方創生業務。15日起再結合進駐藝術家林毓如影像作品展，邀集社區友善居民、曾參與山城活動之藝術家與社群，分享山城半年來的轉變與未來願景想像。

市府都市發展處長徐燕興今天表示，為落實基隆港城丘特色，市府推動各項串連公共工程包含市區公共廣場廊帶串連、東岸希望之丘豎梯工程皆將完工；西岸太平山城作為國門入口景觀重要意象，除將太平國小再利用作為「太平青鳥」書店，亦需與市民一起參與城市改變。

市府自105年起於西岸太平山城推動地方創生，去年邀請台灣藝術大學成立太平山城藝棧團隊進駐，至今已整理5處山城閒置空間，媒合多組藝術專長人才進駐，打造基隆山城獨特魅力。

計畫主持人、國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧教授說，「太平山城藝棧」團隊於中山一路189巷43號駐地工作已逾半年，期間除了整理5處空間，媒合舒喜巷、畫家鄭開翔、攝影藝術家林毓如等社群進駐，更舉辦多場創意市集、走讀與議題分享交流活動，以畫筆與相機記錄山城的生活與城市之美，與社區居民一起營造與發掘溫馨的山城生活。

攝影藝術家林毓如去年12月11日起進駐太平山城，除以相機記錄山城空間之美，更透過社區攝影工作坊與社區長輩一起交流太平山城生活記憶，15日下午3點至6點舉辦茶會，歡迎民眾參加。

「太平山城藝棧」步行可於基隆火車站南站出發，穿越中山一路後，隨引導指標沿中山一路113巷上山，於中山一路145巷右轉後步行5分鐘，即達太平山城藝棧。開車直行中山一路1分鐘即到達富士捷汽車平面停車場（中山一路12號）。於停車場沿著車站方向步行達中山一路與中一路口後，穿越中山一路即至中山一路113巷口，沿步行說明上山即達太平山城藝棧。

活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供
活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供
活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供
活化山城基隆太平山城藝棧進駐，結合藝術家影像作品展。圖／基隆市政府提供

太平山 藝術家 基隆港

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