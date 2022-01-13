活化山城基隆太平山城藝棧進駐 結合藝術家影像作品展

為吸引青年社群前來活化山城社區、引動老屋創意活用的可能，「太平山城藝棧」去年6月進駐太平山城推展地方創生業務。15日起再結合進駐藝術家林毓如影像作品展，邀集社區友善居民、曾參與山城活動之藝術家與社群，分享山城半年來的轉變與未來願景想像。

市府都市發展處長徐燕興今天表示，為落實基隆港城丘特色，市府推動各項串連公共工程包含市區公共廣場廊帶串連、東岸希望之丘豎梯工程皆將完工；西岸太平山城作為國門入口景觀重要意象，除將太平國小再利用作為「太平青鳥」書店，亦需與市民一起參與城市改變。

市府自105年起於西岸太平山城推動地方創生，去年邀請台灣藝術大學成立太平山城藝棧團隊進駐，至今已整理5處山城閒置空間，媒合多組藝術專長人才進駐，打造基隆山城獨特魅力。

計畫主持人、國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所所長殷寶寧教授說，「太平山城藝棧」團隊於中山一路189巷43號駐地工作已逾半年，期間除了整理5處空間，媒合舒喜巷、畫家鄭開翔、攝影藝術家林毓如等社群進駐，更舉辦多場創意市集、走讀與議題分享交流活動，以畫筆與相機記錄山城的生活與城市之美，與社區居民一起營造與發掘溫馨的山城生活。

攝影藝術家林毓如去年12月11日起進駐太平山城，除以相機記錄山城空間之美，更透過社區攝影工作坊與社區長輩一起交流太平山城生活記憶，15日下午3點至6點舉辦茶會，歡迎民眾參加。