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優步小黃加持 司機大哥收入增加

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
中華大車隊駕駛鄭植堯分享，透過 Uber 網際網路系統接受合作車隊的派遣，提高載客效率與收入機會。圖／Uber提供
中華大車隊駕駛鄭植堯分享，透過 Uber 網際網路系統接受合作車隊的派遣，提高載客效率與收入機會。圖／Uber提供

新冠肺炎持續影響的後疫情時代下，各行各業都發展自己的因應之道。例如小黃司機和車隊，也開始運用數位科技力量，除了提供更優質的服務內容給乘客外，司機們也能增加收入，並帶來更多元的客源。

中華大車隊駕駛的鄭植堯，曾經是一位夜班工程師，但長時間的日夜顛倒讓他錯過陪伴孩子的珍貴時刻，因此轉而開小黃計程車，自己當老闆來掌握工作時間。但去年疫情的三級警戒，商務客和外來客減少，業績跌落只剩2成，讓他的收入一度大受影響。

鄭植堯說，幸好自己所屬的的高雄中華大車隊，不僅是當地深耕五十多年的老字號品牌，也同樣擁有不斷創新及轉型的動力，與 Uber 網際網路系統合作，在高雄推出「優步小黃」乘車選項，讓車隊駕駛也能使用 Uber 網際網路系統接受合作車隊的派遣。

「不僅只是收入增加了，也同時帶來更多年輕的客源！」鄭植堯說，以往他在等待車隊派遣時，總是會有銜接上的空檔，但自從有了 Uber 系統後，就可以減少浪費空等的時間，加上不熟悉高雄當地排班派遣的外地客及年輕乘客多習慣使用APP叫車，也讓他因此接觸更多以往碰觸不到的客層。

「對於小黃司機來說，時間就是金錢，最怕遇到長時間空車，因為空車就等於沒收入。」鄭植堯說，他最喜歡 Uber 系統提供的「無縫接案」及「順風接案」功能，不僅可以在趟次之間減少等待時間，在回家路上也能順路多接生意，幫助駕駛提升載客效率，最大化時間經濟效益，同車隊的其他駕駛也都回饋說收入變得比以往更多。

除了協助司機強化載客效率及增加收入外，Uber網際網路系統以平台科技結合在地老字號的中華大車隊強強聯手推出的新乘車選項「優步小黃」，不僅提供「跳錶計價」，「現金、信用卡、Apple Pay」多元支付都適用。此外，乘客也可以使用 Uber App 的多種安全功能，包含「全程GPS 定位」、「行程分享」、「緊急聯絡人」、「110緊急援助」等，加上Uber 有業界唯一使用人臉識別技術的「口罩驗證機制」，讓駕駛和乘客都更覺得安全。

歡慶「優步小黃」於高雄登場，即日起至2022年2月15日，Uber App 新用戶輸入優惠序號「優步小黃到高雄」即可享有5趟5折乘車優惠（每趟最高折抵100元)。

「優步小黃」抵達高雄！主打親民跳錶計價、多元支付、安全三大特點。圖／Uber提供
「優步小黃」抵達高雄！主打親民跳錶計價、多元支付、安全三大特點。圖／Uber提供

Uber 疫情

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