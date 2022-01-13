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趙可式許願改善安寧照顧制度 衛福部納入擴大適用共識

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
「聯合報」70周年發起許願活動，趙可式期待建立安寧品質稽核制度，並於健保給付方面去除疾病限制，已獲得衛福部回響。圖／本報資料照片
「聯合報」70周年發起許願活動，趙可式期待建立安寧品質稽核制度，並於健保給付方面去除疾病限制，已獲得衛福部回響。圖／本報資料照片

台灣安寧照護之母、成功大學醫學院護理學系名譽教授趙可式長期推動安寧療護，她透過「聯合報」70周年許願活動，期待建立安寧品質稽核制度，同時在健保給付方面去除疾病限制，並在早期階段就提供給付。如今，趙可式對改善安寧照護制度的想法獲衛福部大力支持，並於安寧照護相關專家會議已凝聚四大共識。

「聯合報」70周年發起許願活動，透過社會知名人士許下心願，希望對台灣社會有更好的改變。趙可式目前因病休養中，較少對外聯絡，但她表示，關心安寧照顧品質是她一生重要職志。報導刊出後，衛福部同時也表示對此事的重視，已經邀集會議討論，期待建立安寧品質稽核制度，同時在健保給付方面去除疾病限制，並在早期階段就提供給付。目前討論中，期待盡快有新進度。

對此，衛福部次長石崇良說，他對安寧照顧始終如一的想法，是在生命末期，以病人為中心，採全人、全家方式，讓末期病人有尊嚴及安心的離去 而家屬、親友也可以心中無憾，且國人使用安寧照護的服務也逐年提高。

以往許多專家、學者轉眼推動安寧療護，可以節省多少醫療資源，但石崇良卻不這樣認為。他說，不論是家人、親屬、朋友等遇到生命末期時，每個人可能都有過安寧照顧的經驗，甚至往後自己於生命末期時，也可能進入安寧照顧。

因此，新的安寧照護政策應分為四個方向。石崇良說，首先是安寧照顧不應僅限於癌症，或八大非癌症末期患者，必須廣大到所有疾病病人的末期照顧，讓他們得到好的安寧照護，而「病人自主權利法」也有相關規範，目前在健保給付部分，將逐步檢討如何擴大類別及適用範圍，讓大家都能得到服務。

其次，透過針對癌症醫療品質認證醫院的規範，或納入醫院評鑑項目，以提升安寧照護品質，這部分是趙可式老師的建議，衛福部也納進來。再者，安寧照護場域不一定要在醫院，也可以進入社區，在居家、長照機構等處進行，回歸全人、全家概念。

最後，最重要的是，必須及早介入緩和醫療，藉由「病主法」推動，也就是說，病人病情尚未進展到末期時，先了解安寧照護的概念，將安寧照護更早往前推動。

石崇良說，衛福部舉行的安寧照護相關會議，與會專家均有此四大共識，至於健保給付部分，何時可以擴大類別及適用範圍，這部分將依健保署相關法規制定流程而定。

健保 衛福部 石崇良

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