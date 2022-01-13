國小低年級學童窩溝免費封填開放預約 減少齲齒危機

基隆市牙醫師公會籌辦「國小學童窩溝封填免收掛號費活動」，號召全市25家牙醫院所參加，6到9歲學童的家長即日起到2月28日，可事先打電話到參加的牙醫院所預約，說出通關語「校園窩溝封填」，院所人員就會知道來意，安排免收掛號費窩溝封填。

基隆市教育處和牙醫師公會宣導家長重視孩童的口腔健康，國小學生窩溝封填施作比例逐年增加，去年已超過全國縣市施作平均值。今年窩溝封填免收掛號費活動服務對象，是小學1、2年級及部分未滿9歲的3年級學童（72個月≦就醫年月─出生年月≦108個月）。

牙醫師公會表示，恆牙第一大臼齒約在6歲左右萌出，牙齒咬合面有許多凹槽和溝痕，稱為窩溝，容易卡食物殘渣或細菌，加上位於口腔齒列最內側，小朋友常常不容易刷乾淨，家長也很容易忽略而造成齲齒。

窩溝封填是一種預防性的保健處理，在臼齒尚未蛀牙之前，先把難以清潔的凹凸不平咬合面，用一層薄薄的封填劑填平，形成一個光滑表面，容易清潔以減少齲齒的危機，而且不影響咬合功能。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹表示，公會已將參加活動的院所名單提供給學校，請校方轉告家長可事先打電話預約，說出「校園窩溝」通關語，讓院所知道是參加窩溝封填免收掛號費活動。