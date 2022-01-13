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晚上又有冷空氣南下 彭啟明：深夜到周五晨恐跌破10度

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
這波冷高壓在今天很快速的東移出海當中，但很快接下來晚上又有波冷空氣南下，今天深夜到周五清晨，仍有可能比目前略低一度。本報資料照片
這波冷高壓在今天很快速的東移出海當中，但很快接下來晚上又有波冷空氣南下，今天深夜到周五清晨，仍有可能比目前略低一度。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，預計今天白天冷空氣將稍微減弱一些，中午溫度北部可以到14-15度，中南部18-20度，東半部13-22度。

他說，這波冷高壓在今天很快速的東移出海當中，但很快接下來晚上又有波冷空氣南下，今天深夜到周五清晨，仍有可能比目前略低一度，北部都會仍有機會到12-13度，空曠地區仍有10度上下機會，中南部輻射冷卻低溫仍持續，都會區域13-14度，空曠地區仍有低於10度以下的機會，可能比今天略低一點，農民朋友要注意寒害。

彭啟明說，不過這波冷高壓走得很快，周五白天會逐步減弱，整體來說，各地中午高溫會比今天略回溫1-2度，北部有機會到15-16度，中南部20度以上，東半部雲量較多，會比較慢，尤其在宜蘭花蓮相對仍和今天類似。

從天氣系統的角度來看，周五白天冷空氣影響告一段落，但輻射冷卻的效應仍在，周六清晨仍有低溫出現機會，但相對這兩天會較為短暫，回溫幅度也較大。

他說，預計周末北部清晨低溫在都會區域可能仍有機會在13-14度，空曠地區10-11度，中南部14-15度，空曠地區10-12度，但白天中午高溫，北部可以到18-20度，中南部22-24度，這是近期這一兩周天氣最好最舒適的時候。

彭啟明說，下周一有波鋒面通過，後面隨後東北風在後面報到，再度溫度下滑，北部東半部轉較濕冷天氣型態，低溫約14-15度，早晚有涼意，中南部仍相對穩定。預期可能到下周五、周六才會減緩一點。

這幾天都斷斷續續有幾波境外空氣汙染物影響台灣，北部風速較大影響較少，不過中南部大氣穩定經過累積，加上本地汙染，汙染物濃度較高，不少地方看起來能見度較差，敏感族群仍要多留意。

低溫 彭啟明

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