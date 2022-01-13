就是要你盡情乾杯！蒐羅雙北十大「啤酒喝到飽」尾牙春酒飯店

尾牙當然就要喝爆啊！

在台灣，多數公司行號都有舉辦尾牙、春酒活動的慣例，在歲末年初時節痛快大吃、感念大夥一年來的辛勤付出，也趁此時釋放積累了整年的壓力，一場好的尾牙活動，不但能幫老闆做足面子，也能強化員工彼此的團結力量，為來年的新挑戰做好準備。

說到尾牙上最令人期待的要素，除了緊張刺激的抽獎環節外，最有魅力的莫過於可以暫時忘卻身分，盡情地暢飲狂歡吧！為了享受不受限制的歡樂時光，席間酒水無限供應是理所當然的必備關鍵，今天就跟著《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》，蒐羅十家提供「啤酒喝到飽」方案的尾牙、春酒飯店，一起開喝吼搭啦！

（因CDC於01/09宣布餐飲禁止逐桌敬酒，本文報導之餐廳如有優惠活動調整，請以餐廳官方消息為準。）

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【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

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No.10大倉久和大飯店

大倉久和大飯店位於台北市中山捷運站附近、深具日系風味的南京中山商圈裡，是廣受日本商務客歡迎的台北旅宿之一，當中的「山里」和食餐廳承襲日本大倉飯店同名餐廳50年之正統，以獨具匠心的日式料理深受政商名流喜愛，今年「山里」推出的「忘年會＆新年會」尾牙春酒專案，主打兩小時內惠比壽生啤酒無限供應，讓人盡情暢飲，把一年來的煩惱通通忘掉、展望新春。

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No.9意舍酒店

意舍目前在台北共有三處營運據點，分別是西門、中山與松山酒店，今（2022）年尾牙季均推出可加購啤酒暢飲的尾牙派對專案，欲呈現出「與眾不同的尾牙春酒體驗」，其中，位於松山意舍酒店17樓、適合遠眺基隆河的Que原木燒烤餐廳，強調以帶有果香的原木燒烤海鮮、牛排，除了賦予食材十足風味外，觀賞師傅在開放式廚房中明火燒烤的純熟技巧，更是令人難忘的視覺饗宴。

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image source: 松山意舍酒店

No.8凱達大飯店

凱達大飯店隸屬於台灣知名的凱撒飯店集團，位於台北市西區，與萬華車站共構，樓高30層、擁有750間客房，是龍山寺、西門町一帶規模數一數二的大型飯店。飯店內設有二家中西餐廳：包含「百宴」Buffet以及「家宴」滬粵料理餐廳，今年度以「歲末年終迎豐收」為題推出中式桌宴，可選配席間無限暢飲金牌啤酒三小時的尾牙春酒專案，讓來客暢快乾杯，感受年節的熱鬧魅力。

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image source: 凱達大飯店

No.7W HOTEL

W Taipei（台北W飯店）是萬豪國際旗下的酒店品牌W Hotel在台灣的第一間飯店，落腳於信義區的超精華地段，與市府轉運站共構。W Hotel品牌的一貫精神，在於成為當地的文化中心，除了以流行風格吸納高端客群外，設計概念也重視融入該區特色，這樣的理念使得W Taipei擁有了集團旗下第一家中餐廳「紫艷」，也開創出「W酒食趴」這類時尚風格尾牙，讓來賓有機會喝海尼根喝到飽！

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No.6圓山大飯店

由蔣宋美齡女士所創立的台北圓山大飯店，原址曾為日治時期的臺灣神宮，後改為接待重點外賓的國際招待場所，擁有特殊政治地位。座落劍潭山、立於盆地之上的飯店，本身即是台北市知名地標，今年尾牙喊出：「乎你五夠本」口號，不僅提供紅酒、啤酒無限暢飲，還結合建築物特色，對尾牙賓客開放東、西密道導覽，有機會見證世上絕無僅有、長約20米的地底溜滑梯，讓來賓有得吃也有得玩！

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image source: 圓山大飯店

No.5台北六福萬怡酒店

由六福旅遊集團引進國際連鎖飯店品牌萬怡，在台北南港打造的六福萬怡酒店，坐擁四鐵共構的地利之便，定位上能滿足各式商務洽公需求，與附近豐富的百貨商場也形成機能完善的休閒生活圈，讓入宿的房客忍不住許願：「好想永遠住這！」餐飲方面，飯店內設有擅長經典粵菜與創意港點的「粵亮」廣式料理，以及「敘日」全日餐廳，今年便提供了「喜迎豐年」自助美饌尾牙，提供無限暢飲生啤的誘人選擇！

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No.4台北花園大酒店

台北花園大酒店鄰近捷運小南門站，飯店主題強調與老艋舺文化連結，在大廳裡設有自助柑仔鋪，讓訪客可透過古早味零嘴、飲料重溫兒時回憶，早餐也提供鹹豆漿、艋舺鹹粥、蔥油餅等在地風味的中式早點，豐富的品項是令許多部落客驚呼：「CP值超高！」的隱藏亮點。今年飯店內的會宴樓與「花園 thai thai」泰式自助餐廳均公布了暢享精選啤酒的尾牙春酒專案，不論搭配江浙筵席與泰味美饌都能喝個盡興！

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【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

image source: 台北花園大酒店

No.3萬豪酒店

鄰近捷運劍南路站的台北萬豪酒店，係由台灣西華飯店集團對連鎖萬豪酒店品牌加盟而來，地點比鄰松山機場、內湖科技園區，適合國際商務客下榻，或作為會展中心使用。飯店餐飲除了聞名遐邇的MARK'S TEPPANYAKI頂級鐵板燒外，這次推出可升級台啤暢飲尾牙專案的「宴客樓」台粵餐廳，則由曾統籌總統就職晚宴的主廚掌杓，國宴級的高水準料理，保證不論老闆員工，吃了都會感嘆：「今年，值得了！」

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No.2板橋凱撒大飯店

身為台灣知名的旅宿系統之一，板橋凱撒秉持著「飯店不僅是飯店，也能變身度假勝地」的理念經營，期許成為都心中放鬆身心的綠洲，飯店備有星空酒吧、頂級健身房以及全台最高的空中無邊際泳池，有住客在飯店裡待上一整天後，仍表示：「完全不會膩！」所在地新板特區經由三鐵、客運便可輕鬆抵達享受。今年尾牙，飯店的「家宴」中餐廳端出「歡饗歲末」專案，除了啤酒暢飲，還有機會加碼北投泡湯券！

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image source: 板橋凱撒大飯店

No.1天成大飯店

台灣天成集團旗下首家飯店設址於忠孝西路，緊鄰著台北車站，身處絕佳交通樞紐位置，經營至今已累積40多年歷史，是大台北深得信賴、實在的老牌飯店，凡留宿過的賓客無不大讚：「服務好得令人感動！」溫柔深厚的底蘊備受肯定。飯店裡的「翠庭」中餐廳，以江浙菜系為軸，整合港點等各方佳餚，在今年獻上「辭舊迎新旺年宴」，讓老饕盡享寧式東坡肉、韭黃炒鱔糊等私房菜的同時能暢飲台啤，歡度佳節！

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image source: 天成大飯店

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月04日至2022年01月03日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尾牙啤酒暢飲飯店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」