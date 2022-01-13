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明晨台南以北下探8度 吳德榮：將創此波強冷空氣最低溫

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天起強冷空氣略增強，大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少、中南部轉晴，東半部仍有零星短暫降雨的機率。本報資料照片
今天白天起強冷空氣略增強，大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少、中南部轉晴，東半部仍有零星短暫降雨的機率。本報資料照片

中央氣象局發布低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新北及基隆局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率，新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。

根據氣象局觀測資料顯示，今天最低溫為雲林縣雲林分場測站和嘉義縣國三S286K測站的9.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起強冷空氣略增強，大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少、中南部轉晴，東半部仍有零星短暫降雨的機率。

今天北台灣白天涼冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷。北部10至16度，中部9至21度，南部10至24度，東部10至22度。

明天各地大都晴朗，白天在陽光下或不覺冷，因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低。

吳德榮說，明晨台南以北縣市，清晨有8至10度的平地最低氣溫，將創此波強冷空氣的最低溫紀錄；周六晨中部以北仍有部分縣市平地最低氣溫在10度以下；應注意氣象局特報，做好保暖及防寒措施。

吳德榮表示，周六白天至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

下周一至周三另一波東北季風南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降；各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，但還在調整，應繼續觀察。

吳德榮 氣象局

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