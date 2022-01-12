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物價聯合稽查小組今晚宣告 早餐「麥味登」緩漲囉
法務部今天晚間指出，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商之現場稽查，展現政府為人民做事、為公益把關之決心。
有鑑於此，知名的揚秦國際企業為配合政府穩定國內民生物價政策，率先宣布旗下知名連鎖早餐品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」原定自1月18日起調整售價大商品暫緩實施，穩定物價。
揚秦國際企業先前已積極配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」之稽查，並提供完整進銷貨之佐證資料，協助釐清相關食材生產成本與售價關係，以及疫情下連鎖餐飲上下游產業所面臨之處境。
此次，更主動宣布緩漲旗下品牌商品，響應政府穩定物價政策。
小組召集人、法務部常務次長張斗輝說，藉此也呼籲其他廠商、業者與民眾、政府同一陣線，為民眾消費權益把關，主動採取平穩物價作為。
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