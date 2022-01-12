物價聯合稽查小組今晚宣告 早餐「麥味登」緩漲囉

台灣早期務農種稻靠老牛辛苦耕作，隨著耕作機械化後，傳統牛耕已漸不復見，老農陸續凋零，耕牛逐漸減少，牛漸漸沒人要飼養。台南市政府在11年前成立「老牛的家」，搶救瀕臨消失的台灣老耕牛，使老牛老有所終，老牛有專人照顧，再也不用工作，市府農業局還編制3人負責照顧、導覽。

2022-01-12 20:56